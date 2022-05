Asus presenta i nuovi Vivobook Pro X OLED 2022

All’evento The Pinnacle of Performance di Asus è stata presentata la gamma di laptop Vivobook Pro X OLED 2022 assieme ai nuovi modelli delle serie Vivobook S e Vivobook 13 Slate OLED Artist Edition e agli immancabili Asus Zenbook OLED 2022. Annunciati anche il Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition e il Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition, due versioni in edizione limitata 2-in-1 dal look elegante e design innovativo. I nuovi laptop dovrebbero arrivare da giugno anche se non è stata ancora resa noto quando di precisoe, così come non sono stati resi noti i prezzi.

La nuova serie di laptop Asus Vivobook Pro X OLED 2022 è pensata per aspiranti creatori, quindi per professionisti che necessitano di prestazioni elevate e funzionalità innovative ma con un rapporto scheda tecnica/prezzo che sia anche vantaggioso. I nuovi laptop si presentano sottili, leggeri e eleganti ma anche potenti: infatti i processori a bordo della serie variano dall’Intel Core i9 di dodicesima generazione fino all’AMD Ryzen 9 6900HX. Troviamo anche la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e i sistemi di raffreddamento ASUS IceCool Pro in grado di smaltire fino a 140 watt di potenza. Da notare che su questa serie troviamo i primi display OLED al mondo da 14,5 pollici, 15,6 pollici 2,8K e 16 pollici 3,2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Infine, i modelli Asus Vivobook Pro della serie X differiscono dai modelli Pro standard per la presenza dell’ ASUS DialPad, un controller digitale presente sotto il pad con funzioni di stick/pennino, che offre un maggiore controllo rispetto al mouse.

Vivobook Pro X OLED 2022: caratteristiche tecniche

I nuovi laptop Asus 2022 includono il Vivobook Pro 16X OLED da 16 pollici, il Vivobook Pro 15X OLED da 15,6 pollici, il Vivobook Pro 14X OLED da 14,5 pollici, il Vivobook da 16 pollici Pro 16 OLED e il Vivobook Pro 15 OLED da 15,6 pollici.

L’Asus Vivobook Pro 16X OLED come accennato presenta il primo display OLED da 16 pollici 3,2K al mondo con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e latenza di 0,2 ms. Il processore, in base al modello, può essere o Intel Core i9 di dodicesima generazione o AMD Ryzen 9 6900HX, La memoria di archiviazione è di 2 TB, la scheda grafica è NVIDIA GeForce RTX3070 Ti. La batteria è da 90 Wh.

L’Asus Vivobook Pro 15X OLED ha un display OLED da 15,6 pollici 2,8K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore è o Intel Core i7 di dodicesima generazione o AMD Ryzen 9 6900HX abbinati a 2 TB di memoria di archiviazione.

L’Asus Vivobook Pro 14X OLED ha un display OLED 14,5 pollici 2,8K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Intel Core i9 di dodicesima generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX3050 Ti.

L’Asus Vivobook Pro 15 OLED, ha un display OLED da 15, 6 pollici, 2.8K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore è Intel Core 7 di dodicesima generazione, scheda grafica GeForce® RTX 3050 Ti, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

Al momento non è stata resa nota la scheda dell’Asus Vivo Book Pro 16 OLED.

Asus Vivobook S: caratteristiche tecniche

I laptop della serie Vivobook S sono i più sottili e leggeri della famiglia Vivobook, con un profilo dello chassis che misura da soli 17,9 mm di spessore e un peso di appena 1,6 kg, ma offrono prestazioni normalmente associate a modelli molto più ingombranti e pesanti.

La gamma della serie Vivobook S 2022 include il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici, il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici, il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici.

Le componenti hardware includono i processori Intel Core i7 di dodicesima generazione o AMD Ryzen 9 6900HX, insieme a schede grafiche Intel Iris Xe o AMD Radeon, RAM da 16 GB e un’unità ultraveloce SSD PCIe da 1 TB. I laptop della serie Vivobook S hanno il display OLED NanoEdge con risoluzioni fino a 4K e latenza da 0,2 ms.