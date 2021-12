Il potente tablet da gaming targato Asus è in arrivo al CES 2022

Non è soltanto LG ad aver iniziato a svelare le sue carte in attesa dell’avvio del CES 2022 di Las Vegas, nel corso del quale avremo modo di apprezzare il primo laptop da gaming della serie UltraGear. Anche Asus ci sta fornendo qualche anticipazione su ciò che vedremo nel corso del noto evento sulla tecnologia.

Infatti, tramite il profilo Twitter ROG Global, l’azienda taiwanese ha fatto un annuncio che potrebbe rivoluzionare significativamente la categoria dei convertibili (o 2-in-1) dedicati al gaming. Durante un evento virtuale che farà da preambolo alla fiera vera e propria che inizierà il 5 gennaio, Asus presenterà un tablet che dovrebbe prendere il nome di ROG Flow Z13. Stando a quanto scritto nel post pubblicato, si tratterebbe del tablet da gaming più potente al mondo. L’immagine allegata ci svela pochissimi dettagli sul design e sull’estetica del dispositivo, ma ci permette di scoprire qualche caratteristica importante.

Asus ROG Flow Z13, com’è fatto

Secondo quanto è possibile osservare nell’immagine del leaker, Asus ROG Flow Z13 farà uso di un connettore XG Mobile utile a connettere una eGPU Asus, ovvero una scheda grafica esterna che incrementerebbe significativamente le sue prestazioni di gioco. Inoltre, questa soluzione permette di aumentare il numero di porte per la connessione di periferiche esterne. Ciò implicherebbe anche l’utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows.

Trattandosi di un possibile successore di Asus ROG Flow X13, sarebbe lecito aspettarsi l’introduzione delle nuove APU AMD Ryzen della serie 6000. Queste sono dotate di unità di elaborazione centrale (CPU) Zen 3, realizzata con processo produttivo TSMC a 7 nanometri, e architettura grafica RDNA 1, adoperata anche sulle console da gioco PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Questa soluzione hardware, dovrebbe consentire al tablet da gaming di Asus di competere alla pari con le schede grafiche NVIDIA GTX 1050 Ti e GeForce GTX 1650.

Asus ROG Flow Z13, quando arriverà

Il tablet da gaming più potente al mondo sarà presentato da Asus in occasione del CES 2022 e, in particolare, durante l’evento virtuale che si terrà il 4 gennaio e che potrebbe anticipare ciò che vedremo durante tutta la fiera. Probabilmente già nel corso della presentazione scopriremo quando arriverà sul mercato italiano e a partire da quali prezzi.

Trattandosi di un dispositivo convertibile e potente come Microsoft Surface Pro 8 ­- i cui prezzi partono da circa 1.200 euro nella configurazione base – per Asus ROG Flow Z13 potremmo aspettarci una cifra ben al di sopra dei 1.000 euro. Come sempre in questi casi, l’ultima parola spetterà all’azienda taiwanese.