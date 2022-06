Asus ha fatto un altro monitor da gaming: è velocissimo

Asus ha presentato il monitor TUF Gaming VG249QM1A da 23,8 pollici progettato per i gamer, con una frequenza di aggiornamento che può arrivare al valore altissimo di 270 Hz. Il nuovo modello va a integrare la linea TUF Gaming 2022 presentata qualche mese fa e si colloca accanto alle serie ROG (Republic of Gamers) e Gaming Monitor VGA.

Il monitor nasce per il gaming e dunque Asus presenta una scheda tecnica calibrata sulle necessità dei giocatori. Quindi velocità di risposta (con latenza di appena 1 millisecondo) e stabilità dell’immagine sono le due caratteristiche portanti di questo monitor, che offre poi anche alcune caratteristiche peculiari dei prodotti Asus, come il GameVisual che offre sette modalità di visualizzazione preimpostate, per ottimizzare le immagini in base al tipo di videogioco al quale si sta giocando. Altra funzione peculiare è rappresentata da GamePlus che è stata co-sviluppata con il contributo di giocatori professionisti e che offre il contatore di frame per secondo, il timer e molto altro.

Asus TUF Gaming VG249QM1A: caratteristiche tecniche

Il display Rapid IPS da 23,8 pollici ha una risoluzione di 1.920×1.080 pixel, quindi un classico Full HD con rapporto d’aspetto di 16:9, luminosità massima a 350 nit, contrasto a 1000:1 e latenza di 1 ms GtG (tempo di risposta Grey-to-Grey), un dato particolarmente basso e particolarmente importante nei videogiochi altamente competitivi, dove saltare un frame può fare la differenza tra andare avanti e cadere vittima del nemico.

Grazie alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), invece, viene eliminato l’effetto fantasma, cioè la scia luminosa che resta attaccata ai personaggi durante le azioni di gioco più veloci.

Il monitor Asus TUF Gaming VG249QM1A supporta l’Adaptive-Sync con schede grafiche NVIDIA GeForce serie 10, GTX serie 16, e RTX serie 20, e il Freesync Premium con schede grafiche AMD.

Le porte disponibili sono due HDMI 2.0, un jack da 3.5 mm per le cuffie, una DisplayPort. Infine, c’è anche una sezione audio di base: due altoparlanti da 2 W ciascuno.

Asus TUF Gaming VG249QM1A: disponibilità e prezzo

Asus non ha ancora reso nota la timeline di distribuzione sul mercato Europeo e dunque italiano del monitor TUF Gaming VG249QM1A, così come non è stato reso noto il prezzo. E’ chiaro, però, che si tratta di un prodotto premium e che, di conseguenza, non sarà economico.