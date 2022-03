Asus Zen AiO, il PC all in one adesso costa pochissimo

Diversi anni fa, e diverse volte nella storia a dire il vero, il PC desktop è stato dato per morto: ucciso dal laptop, più comodo e ormai sufficientemente potente per fare di tutto. Più di recente anche il laptop è stato dato per morto: ucciso da smartphone e tablet, più comodi e ormai sufficientemente potenti per fare di tutto. Come è finita? Che non son morti né i desktop né i laptop e, per di più, negli ultimi anni si è fatto avanti un nuovo formato sul quale, all’inizio, nessuno avrebbe scommesso un centesimo: l’All in One (AiO).

Cioè il PC “tutto in uno“, in cui schermo ed elettronica sono inclusi in una scocca unica. A fare da apripista per la categoria c’è stato di sicuro l’Apple iMac, sin dalla sua prima versione del 1998, ma il vero successo è arrivato con gli schermi LCD: sottili e comodi, tanto da dare finalmente senso al concetto di AiO. Già, perché finché i monitor erano a tubo catodico, la “CPU" del PC era relegata sotto la scrivania (non c’era spazio per entrambi), ma quando i monitor sono diventati sottili, a questo punto ha avuto senso evitare anche lo spreco di spazio causato dal resto dell’elettronica. Il rovescio della medaglia è sempre il prezzo: questi dispositivi costano di più rispetto ad una soluzione desktop + monitor, perché servono componenti più pregiate per realizzarli (spesso componenti da laptop). A meno che non salti fuori l’offerta giusta su Amazon, come quella sul PC all in one Asus Zen AiO, con un taglio del prezzo veramente sostanzioso.

Asus Zen AiO: caratteristiche tecniche

Come dice il nome stesso, Asus Zen AiO è un computer All in One della serie Zen di Asus, quella che coniuga prestazioni e design. E, in effetti, Asus Zen AiO è un PC bello da guardare e con un buon hardware all’interno.

Il design è particolarissimo: il display da 21,5 pollici è sovrastato da una sorta di “notch al contrario" che contiene microfoni e videocamera, mentre nella parte inferiore dello schermo troviamo l’alloggiamento per gli altoparlanti rivestito in tessuto. Il tutto viene retto da un supporto in metallo molto elegante, ma decentrato rispetto allo schermo. Che dire: si fa certamente notare in ufficio o sulla scrivania di casa.

Il display, ad essere precisi, è un LCD IPS con tecnologia NanoEdge e risoluzione Full HD, rapporto d’aspetto di 16:9, con rivestimento antiriflesso e cornici di soli 2,8 millimetri. La webcam, invece, è la classica 720p con otturatore per la privacy,

Il processore è un Intel Core i3 di decima generazione (Core i3-10110U), con scheda video integrata e 8 GB di RAM e disco SSD da 256 GB. Disponibili le connessioni Bluetooth, WiFi, 2 HDMI, 2 USB 2.0 e 3 USB 3.0. Il tutto in un peso molto contenuto, pari a 6,35 chilogrammi.

Asus Zen AiO: l’offerta Amazon

Con questa configurazione Asus Zen AiO ha un prezzo di listino di 699 euro, che non è poco ma non è neanche tanto: il PC ha una buona configurazione, un buon display e un design particolarissimo.

Adesso, però, Asus Zen AiO è in vendita su Amazon con un corposo sconto e costa solo 549 euro (-150 euro, -21%). A questo prezzo è un’ottima scelta per lo smart working e l’intrattenimento domestico.

Asus Zen AiO – PC all in one 21,5 pollici – Intel Core i3-10110U