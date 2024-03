Fonte foto: Asus

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova gamma di notebook ExpertBook B3. Si tratta di una nuova linea dedicata alla clientela aziendale e pensata per garantire un buon mix tra prestazioni ed efficienza. I nuovi notebook di Asus sono dotati dei processori Intel Core di 13° generazione (non ci sono i nuovi Intel Core Ultra), con alcune varianti che possono essere abbinate a una scheda video dedicata NVIDIA.

Asus ExpertBook B3: caratteristiche tecniche

La nuova gamma ExpertBook B3 si articola in due versioni, B3404 e B3604. La principale differenza principale tra queste due varianti è il display IPS utilizzato.

I modelli della serie B3404, infatti, hanno un display da 14 pollici con rapporto di 16:10 (con risoluzione di 1.920×1.200 pixel oppure di 2.560×1.600 pixel in base alla versione scelta) e con possibilità di richiedere un pannello touch come opzione aggiuntiva.

Per quanto riguarda la serie B3604, invece, il display è da 16 pollici, sempre in 16:10. Anche in questo caso ci sono due opzioni per la risoluzione (con risoluzione di 1.920×1.200 pixel oppure di 2.560×1.600 pixel), con possibilità di optare per la versione con display touch.

Entrambe le versioni della gamma Asus ExpertBook B3 sono configurabili con processori i3, i5 ed i7. Da notare, però, che solo i modelli da 14 pollici possono essere configurati con i modelli della serie P (con PBP, Processor Base Power, da 28 W) mentre per i 16 pollici ci sono solo le versioni a basso consumo della serie U dei processori Intel, con PBP a 15 W. I processori Intel hanno una GPU integrata (UHD Graphics oppure, per i5 e i7, Iris Xe) ma i modelli da 16 pollici possono essere abbinati alla NVIDIA RTX 2050 con 4 GB di memoria dedicata.

Come avviene per tutti i laptop aziendali, le combinazioni di RAM e storage sono molteplici. Si può arrivare fino a 32 GB di RAM DDR5 e fino a 1 TB con SSD M2 PCIe 4.0.

Per quanto riguarda la batteria, invece, il modello da 14 pollici ha un’unità da 50 Wh mentre il modello da 16 pollici ne integra una da 63 Wh. Per la webcam (dotata sempre di otturatore fisico) ci sono due opzioni: 720p oppure 1080p con IR (per lo sblocco tramite Windows Hello). Per quanto riguarda la connettività, si arriva fino al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3. C’è anche il sensore di impronte.

La dotazione di porte è ricca e include anche una Thunderbolt 4 oltre a tre USB 3.2 (di cui una Type C) e una HDMI 2.1. Da notare anche la certificazione MIL-STD-810H. Il sistema operativo è Windows 11 (i clienti hanno la possibilità la versione più adatta del sistema operativo di Microsoft) ma c’è anche l’opzione di acquisto senza OS (per chi ha bisogno/preferisce usare Linux, ad esempio).

Asus ExpertBook B3: prezzi e disponibilità

La nuova gamma Asus ExpertBook B3 è disponibile da subito in Italia, tramite i canali riservati alla clientela business. Per le varie PMI italiane alla ricerca di un aggiornamento della linea di notebook aziendali, quindi, c’è la possibilità di contattare ASUS Business per richiedere un preventivo su misura.