Fonte foto: Asus

Con l’evento di presentazione ufficiale, Asus ha rivelato al mondo il nuovissimo Asus Zenfone 10 disponibile per il preordine a partire oggi. Molte le affinità col precedente Asus Zenfone 9, soprattutto per il design e le dimensioni contenute da 5,9 pollici, scelta insolita per un top di gamma ma, come testimoniato dal modello passato, piuttosto gradita dagli utenti.

Oltre a questo, l’Asus Zenfone 10 ha una scheda tecnica molto interessante dove spiccano l’ormai ben noto processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un comparto fotografico che ha molto in comune col precedente modello con un sensore principale da 50 MP con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0, il sistema di stabilizzazione dell’immagine che unisce l’OIS (lo stabilizzatore ottico hardware) e l’EIS (lo stabilizzatore ottico elettronico).

Asus Zenfone 10: scheda tecnica

Il nuovo Asus Zenfone 10 ha un display da AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 120 HZ (si arriva a 144 Hz durante le sessioni di gaming). A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass Victus, che lo tiene al sicuro da urti e sollecitazioni esterne. Il processore scelto da Asus è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 8/16 GB di RAM e 128/256/512GB di spazio per l’archiviazione.

Il comparto fotografico ha sensore principale da 50 MP (f/1,9) con il 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 per foto e riprese ottimali anche in movimento grazie all’EIS adattivo che sfrutta il giroscopio per rilevare i movimenti del telefono e garantire maggiore stabilità. Al fianco del sensore principale anche un secondo sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2,2).

La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.5). Presenti anche nuove modalità di scatto tra cui l’AIObjectSense che, utilizzando l’intelligenza artificiale, riesce a dividere l’immagine in tante sezioni che vengono ottimizzate singolarmente dallo smartphone.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, USB-C, il jack audio da 3,5mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare naturalmente per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 4.300 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15W, che è la vera chicca in più rispetto a Zenfone 9. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia ZenUI 2.0. Presente infine la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo a polvere e acqua anche per brevi immersioni.

Asus Zenfone 10: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asus Zenfone 10 è già disponibile in preordine sul sito ufficiale da oggi, anche in Italia, nelle colorazioni Aurora Green, Comet White, Eclipse Red, Starry Blue e Midnight Black. Il prezzo ufficiale è di:

Asus Zenfone 10 – 8/128GB: 799 euro

Asus Zenfone 10 – 8/256GB: 849 euro

Asus Zenfone 10 – 16/512GB: 929 euro

In occasione del lancio ufficiale e fino al 31 luglio il prezzo in offerta dei dispositivi è: