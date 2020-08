Asus Zenfone 7, smartphone top: svelate le caratteristiche ufficiali

Uno smartphone top di gamma con un prezzo mini: Asus Zenfone 7 sarà presentato mercoledì 26 agosto durante un evento in streaming. Ora che il lancio si avvicina, sempre più caratteristiche vengono svelate e trova conferme la possibilità di una versione standard e una versione Pro di Zenfone 7.

Le ultime indiscrezioni arrivano dalle immagini svelate su internet, che mostrano uno schermo FullHD+ da 6.67 pollici, quindi dalla diagonale maggiore di quella da 6.4 pollici fino ad oggi ipotizzata. Sul sito Geekbench lo smartphone è apparso con nome ASUS_I002D, equipaggiato con un processore Snapdragon che supporta anche la tecnologia di connessione 5G. Un codice che potrebbe indicare sia Asus Zenfone 7 nella sua versione standard, che il dispositivo nella versione Pro o Plus che avrà caratteristiche leggermente migliori al modello base.

Asus Zenfone 7: le caratteristiche

Lo schermo del nuovo top di gamma di Asus non sarà da 6.4 pollici, ma avrà un display FullHD+ da 6.67 pollici. Il processore sarà un octa-core a 2.84 GHz Snapdragon 865, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno per la versione Pro. Per la versione standard, invece, si potrebbe avere 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Oltre al supporto alla connessione 5G, supporterà anche il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5. Per quanto riguarda la fotocamera, sul retro avrà un sensore principale da 64 megapixel, insieme a un obiettivo grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel. La particolarità dello smartphone è la fotocamera flip, che grazie a un particolare sistema ruota di 180 gradi e a seconda dell’evenienza può essere utilizzata sia come fotocamera frontale sia posteriore. Sia nella versione Zenfone 7 che Zenfone 7 Pro, la batteria sarà da 5000 mAh per garantire una lunga durata.

Asus Zenfone 7 e 7 Pro: i prezzi

Sui prezzi dell’Asus Zenfone 7 e 7 Pro al momento ci sono solo indiscrezioni. L’ultima è quella di Roland Quandt di WinFuture, secondo cui la il prezzo per la versione Zenfone 7 con RAM da 6GB e memoria interna da 128 GB potrebbe costare 499 euro. Il prezzo dell’Asus Zenfone 7 Pro con 8GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, invece, potrebbe costare circa 549 euro. Per sapere i prezzi, bisognerà attendere il lancio ufficiale fissato al 26 agosto.