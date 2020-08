Asus Zenfone 7, smartphone top con prezzo lowcost: le caratteristiche

Dopo il ROG Phone 3 lanciato a inizio estate, ora Asus prepara il lancio del suo smartphone top di gamma 2020: lo Zenfone 7, che arriverà anche in versione Pro. Sarà un dispositivo dalle alte prestazioni ma dal prezzo contenuto e, come ha ufficializzato la stessa Asus, verrà presentato il 26 agosto.

Pochissime le informazioni su questo telefono, parecchie le ipotesi: in molti pensano che la versione normale sarà dotata del SoC Qualcomm Snapdragon 865, mentre la Pro avrà lo Snapdragon 865+ (che è quasi identico, ma ha una frequenza di clock superiore). Per quanto riguarda la fotocamera, invece, la stessa Asus in un teaser video ha confermato il ritorno della fotocamera “flip“. Dal sito di benchmarking Geekbench, però, sono appena arrivate delle informazioni che gettano un po’ di confusione su ciò che fino ad oggi si è detto in merito ad Asus Zenfone 7 e Asus Zenfone 7 Pro. Sul sito è infatti apparso il test di un nuovo dispositivo Asus, identificato come “ASUS_I002D“, che sembra avere caratteristiche a cavallo tra lo Zenfone 7 e lo Zenfone 7 Pro.

Asus Zenfone 7 e 7 Pro: le ipotesi attuali

Al momento tutti danno per scontato che, come la maggior parte degli smartphone top di gamma del 2020, anche lo Zenfone 7 sia basato sui SoC Snapdragon 865 e, come tutte le versioni “Pro” o “Plus” e simili, 865+. Ci si aspetta inoltre che la versione standard abbia 8 GB di RAM, mentre la Pro sia dotata di 12 GB di RAM. Nessuna ipotesi realistica, invece, sul dimensioni e tecnologia dello schermo e sulle altre caratteristiche tecniche.

ASUS_I002D: è il nuovo Zenfone 2020?

A questo punto entra in gioco il dispositivo testato su Geekbench. Si tratta di uno smartphone con un SoC da 3,09 GHz di clock e 8 GB di RAM. Cioè il clock dello Snapdragon 865+ che si suppone equipaggerà lo Zenfone 7 Pro, ma la RAM che si suppone sarà montata sullo Zenfone 7 normale.

Asus Zenfone 7 e 7 Pro: i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi dei due nuovi smartphone top di gamma 2020 di Asus, infine, l’ultima indiscrezione è quella di Roland Quandt di WinFuture. Il giornalista, indirettamente, conferma anche che la versione Pro avrà solo 8 GB di RAM mentre quella standard ne avrà 6 GB, ma ipotizza che entrambi i modelli avranno lo Snapdragon 865+.

Entrambi i dispositivi saranno dotati di una grossa batteria da 5.000 mAh. Secondo Quandt la versione 6/128 GB avrà un prezzo di 499 euro, mentre quella 8/256 GB costerà 549 euro. Non ci resta che aspettare pochi giorni, però, per sapere come sarà il nuovo Asus Zenfone 7.