Asus Zenfone 8 arriva il 12 maggio in 3 versioni

La data in calendario per Asus è quella del 12 maggio. È infatti previsto per il prossimo mese l’evento che porterà davanti agli occhi del grande pubblico il nuovo Zenfone 8 che, per l’occasione, si fa in tre con caratteristiche differenti per regalare ai fan del brand altrettante stimolanti esperienze di utilizzo.

A diffondere in rete le prime informazioni – o meglio indiscrezioni – sui tre nuovi dispositivi è stato il sito web Xda Developer che, in assenza di comunicati ufficiali, ha sguinzagliato il suo team di esperti per effettuare una ricerca all’interno del codice sorgente del kernel. Ed è stato proprio tra quelle righe di codice che è stato possibile trovare alcuni dei più gustosi riferimenti, insieme ad alcune conferme su quanto scoperto nelle settimane precedenti immediatamente messi al confronto con i pochi ed enigmatici dettagli diffusi dal sito ufficiale in attesa dell’evento del mese prossimo.

Asus ZenFone 8 Mini, come sarà?

Il primo appartenente alla serie ZenFone 8 dovrebbe essere il device con nome in codice Sake, individuato da Xda Developer durante lo scorso mese di marzo (ve ne abbiamo parlato qui). A far luce su alcuni dettagli del nuovo device "Mini" è stata l’analisi del codice sorgente del kernel: si tratta dello schermo da 5.92 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, una doppia fotocamera il potente processore Qualcomm Snapdragon 888.

Asus ZenFone 8 Pro, le caratteristiche

Picasso, questo il nome in codice del secondo device, dovrebbe invece puntare su dimensioni dello schermo più ampie. Infatti, dovrebbe essere questo ZenFone 8 Pro che – se confermato – arriverà sul mercato con uno schermo da 6.67 pollici Full HD+ e lo stesso processore della versione "Mini", ovvero Snapdragon 888 (qui tutte le caratteristiche tecniche di questo chip).

Stando sempre a quanto dichiarato dal sito Xda Developer, le caratteristiche della fotocamera dovrebbero ricalcare quelle della serie 7, con l’integrazione di un ulteriore sensore da 24MP definito sensore "frontale" all’interno del kernel.

Asus Zenfone 8, il terzo modello

Dovrebbe poi esserci la terza versione di ZenFone 8, nome in codice Vodka, sul quale però a oggi vi è ancora il massimo riserbo. Infatti, l’analisi del kernel non ha dato particolari risultati a causa dell’assenza di riferimenti espliciti al modello. Resta in ogni caso il dubbio lanciato da Google durante lo scorso mese, quando ha rivelato alcuni nomi di dispositivi tra cui il misterioso "ZenFone 8 Flip", un nome che molto fa pensare a uno smartphone dal fattore di forma simile a Samsung Galaxy Z Flip.

Asus Zenfone 8, l’evento di presentazione

Come anticipato l’appuntamento con i tre nuovi dispositivi Asus ZenFone 8, ovvero Asus ZenFone 8 Mini, Asus ZenFone 8 Pro e il terzo dal nome ancora sconosciuto, è per il prossimo 12 maggio alle ore 1 p.m. locali (le 19 secondo l’orario italiano). Solo allora sarà possibile scoprire tutti i dettagli sui tre device e conoscere le caratteristiche delle nuove proposte dell’azienda di Taiwan.