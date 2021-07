Atypical 4 da oggi su Netflix: cosa ha detto la showrunner

Robia Rashid ideatrice di Atypical ha annunciato rivelazioni importanti sulle prossime scelte di Sam Gardner e un finale inaspettato della serie. Sam, che nelle prime tre stagioni ha scoperto sé stesso, trovato amore e amici, ora superato il traguardo del college, decide d’intraprendere un ambizioso progetto.

La showrunner di Atypical non rivela l’intenzione a cui si dedicherà Sam, ma nei prossimi dieci episodi di Atypical 4 lo scopriremo. La creatrice della dramedy ha ringraziato calorosamente i fan, grata per il grande affetto ricevuto per il racconto delle avventure della famiglia Gardner. Netflix rilasciando il trailer di Atypical 4 ha annunciato un finale di stagione epico. La storia di Sam Gardner, ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger è toccante e vera, i fan lo sanno e sono pronti a seguire i nuovi episodi sulla piattaforma Netflix oppure su SKY Q e NOW.

La trama della quarta stagione di Atypical

Lasciata l’adolescenza, Sam e i suoi amici, da diciannovenni si scontreranno con le prime vere sfide dell’età adulta. In questa nuova tappa sappiamo che Sam andrà a vivere con il suo migliore amico nerd Zahid. Una scelta importante. Nel corso dei dieci episodi della nuova stagione, affronterà una bocciatura pesante nella classe di etica e vivrà l’evoluzione della storia d’amore con Paige.

Sia Sam che la sua famiglia e gli amici vivranno cambiamenti significativi, una nuova fase di crescita fuori dal nido di casa che fino a qualche momento dava così tanta sicurezza.

In Atypical 4, il protagonista, assaporerà le soddisfazioni della vita da adulto e il quesito a cui si troverà spesso davanti è: cos’è la normalità? Una domanda di solo apparente semplicità sia per Sam che per tutti i suoi fan.

L’evoluzione di Sam in quest’ultima stagione è significativa così come dichiara la sceneggiatrice: la consapevolezza di potersela cavare da solo, di non essere più un adolescente, lo porta a domandarsi quale sarà il suo prossimo passo, cosciente che può spingersi più in là di quanto non abbia mai pensato. Prenderà una decisione cruciale e lui stesso si sorprenderà, pensando addirittura di non poter realizzare il progetto che ha in mente, quasi fosse impossibile. Insomma Robia Rashid incuriosisce i fan.

“Nella vita le più grandi avventure finiscono in modo insolito" questa la frase conclusiva del trailer e staremo a vedere!

Curiosità di Atypical

La quarta stagione di Atypical è stata scritta e girata interamente sotto pandemia. Un periodo duro per tutti. Quello che si è voluto fare nel quarto capitolo di questa dramedy è quello di far emergere la speranza così come ha dichiarato con soddisfazione Robia Rashid:

"Uno dei temi della serie è sempre stato cercare di capire di cosa avessimo bisogno in un determinato momento. E in questo momento avevamo bisogno di messaggi di speranza e di viaggi avventurosi. E la stagione 4 è cosi". I fan attendono fiduciosi la partenza della serie in programma su Netflix da oggi 9 luglio.