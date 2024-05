LG TONE Free Fit DTF7Q, auricolari con tecnologia igienizzante in super offerta

Fonte foto: LG

LG è uno dei brand di audio-video tra i più apprezzati dagli utenti grazie ai moltissimi prodotti di qualità portati sul mercato negli ultimi anni.

Anche nel settore degli auricolari Bluetooth l’azienda sudcoreana non teme confronti, sviluppando dispositivi per l’audio dalla grande efficienza e con tantissime funzionalità smart, in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Tra questi ci sono le LG TONE Free Fit DTF7Q uno dei prodotti di fascia alta del colosso della tecnologia che, grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato a un prezzo irripetibile che arriva a poco più di 130 euro. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni e chi ha bisogno di un nuovo paio di cuffiette non deve avere dubbi.

LG TONE Free Fit DTF7Q – Auricolari in-ear – Tecnologia UVnano

LG TONE Free Fit DTF7Q: scheda tecnica

Le LG TONE Free Fit DTF7Q sono cuffie in-ear e hanno driver dinamici da 6 mm con risposta in frequenza che dai 20 Hz ai 20 kHz.

Questo dispositivo utilizza la tecnologia Headphone Spatial Processing (HSP) di Meridian, sviluppata per migliorare la resa sonora simulando un’esperienza d’ascolto attraverso delle vere casse.

Presente anche la cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) che, utilizzando i microfoni MEMS sugli auricolari e gli algoritmi sviluppati da LG, riduce il rumore ambientale. La modalità Ascolto (la classica modalità Trasparenza) utilizza un processo simile, ma permette all’utente di mantenere comunque la percezione di ciò che lo circonda, senza quindi isolarlo completamente.

Con la modalità Conversazione¸ invece, i microfoni rilevano anche la voce degli altri parlanti, permettendo a chi indossa le cuffie di ascoltare tutto chiaramente e senza bisogno di sfilare il dispositivo dalle orecchie.

Anche per le chiamate ci sono le apposite funzioni per la cancellazione del rumore che riducono i disturbi esterni, amplificando la voce del parlante.

Per collegare gli auricolari al proprio smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.2 (con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair). Così facendo si può utilizzare l’app LG Tone Free così da gestire le funzionalità appena descritte. Se non fosse disponibile un dispositivo Bluetooth, l’utente può collegare la custodia delle cuffie tramite jack da 3,5 mm (l’apposito connettore è incluso nella confezione) e utilizzarla come una sorta di trasmettitore

Le LG TONE Free Fit DTF7Q sono molto attente anche alla pulizia e possono essere lavate (sono impermeabili e certificate IP67) oppure igienizzate tramite tecnologia UVnano, che utilizza i LED UV della custodia.

Sul fronte dell’autonomia, LG promette 5 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC attiva) con la possibilità di salire fino a 9 ore senza ANC. Con la custodia si sale a 20 ore mentre con 5 minuti di carica si può ottenere 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

LG TONE Free Fit DTF7Q: l’offerta Amazon

Le LG TONE Free Fit DTF7Q sono tra gli auricolari top di gamma dell’azienda sudcoreana. Parliamo di un prodotto dalle grandi potenzialità che, oltre a una resa sonora impeccabile, garantisce l’accesso a tantissime funzionalità interessanti come la cancellazione attiva del rumore ibrida e l’appena citata tecnologia UVnano.

Di listino per acquistare queste cuffiette servono 179 euro ma con le offerte Amazon si scende a 132,81 euro (-26%, -46,19 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare gola a molti.

