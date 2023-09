Fonte foto: Warner Bros.

Preceduto da una massiccia ed efficacissima campagna di marketing e proiettato in Italia a partire dal 20 luglio, Barbie diretto da Greta Gerwig è il film che negli ultimi due mesi ha più contribuito a portare spettatori e spettatrici al cinema. Sebbene continui a farlo, essendo ancora in cartellone in diverse città, la notizia di questi giorni è che Barbie diventa finalmente disponibile anche in streaming per il pubblico che vuole guardare (o riguardare) la storia della bambola più famosa di tutti i tempi direttamente dal divano di casa.

La trama del film Barbie

La protagonista del film Barbie è Barbie stereotipo, cioè la più classica e famosa bambola della Mattel (interpretata da Margot Robbie) che insieme ad altre versioni di Barbie e a svariate versioni di Ken vive a Barbieland, società di stampo matriarcale in cui tutte le donne sono autonome e sicure di sé. Un giorno Barbie inizia ad avere alcuni spiacevoli problemi: pensa per la prima volta alla morte, ad esempio, e inoltre alcuni disguidi inceppano la sua routine felice e perfetta. Il colpo di grazia? I suoi talloni non rimangono più graziosamente alzati e, quindi, i suoi piedi diventano tragicamente piatti.

Barbie stramba le spiega che per capire cosa sta succedendo deve viaggiare nel mondo reale e trovare la bambina che gioca con lei. L’imprevisto compagno di viaggio di Barbie è Ken (Ryan Gosling), che nel mondo reale viene per la prima a conoscenza dell’esistenza del patriarcato, un sistema che lo fa sentire considerato e rispettato – sebbene, comicamente, non ne comprenda davvero tutte le sfumature. Tornati a Barbieland, Ken convince tutti gli altri Ken a instaurare un regime patriarcale in cui le Barbie diventano per lo più fidanzate-trofeo o governanti. Riuscirà Barbie stereotipo a salvare la sua città?

Il cast di Barbie

Oltre ai già citati Gosling e Robbie nei ruoli dei protagonisti, nel cast del film Barbie ci sono America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa, John Cena, Jamie Demetriou e Andrew Leung.

Barbie il film ha avuto successo?

Il film Barbie ha avuto un notevole riscontro e ha ottenuto vari primati. È il film di maggiore successo della Warner Bros. degli ultimi cento anni, è il più grande successo commerciale mai ottenuto da una regista e domina il box office mondiale del 2023 con oltre 1,38 miliardi di dollari di incassi (solo in Italia ha incassato oltre 31 milioni di euro).

Barbie Il film in streaming

Da oggi, 12 settembre 2023, il film Barbie è disponibile in Italia su diverse piattaforme di streaming. Si trova a disposizione per l’acquisto e per il noleggio Premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Tim Vision e Microsoft Film & TV. Il noleggio è possibile anche su Sky Primafila e Mediaset Infinity.