Barry Keoghan prima di Saltburn: dove vedere i suoi film

Sarà per il suo innegabile talento nel campo della recitazione, sarà per gli occhi azzurri magnetici e indecifrabili, sarà forse per la chiacchierata scena di nudo integrale in Saltburn, ma Barry Keoghan è uno degli attori più in vista del momento. L’irlandese, classe 1992, è appunto uno dei protagonisti di Saltburn, il film scritto e diretto da Emerald Fennel appena uscito su Prime Video che ha diviso il pubblico. Ma in quali altri film e serie tv ha recitato Barry Keoghan prima di Saltburn e dove vederli in streaming?

Gli altri film con l’attore di Saltburn

Barry Keoghan negli ultimi anni si era già distinto particolarmente per alcune interpretazioni cinematografiche. Per il suo ruolo nel film Gli spiriti dell’isola del 2022 (disponibile su Disney+ e a noleggio su Prime Video) l’irlandese ad esempio ha vinto il BAFTA al miglior attore non protagonista e ha ricevuto candidature a Oscar, Golden Globe e Screen Actors Guild Award.

Keoghan, pur senza premi, ha avuto un apprezzato ruolo da protagonista anche in Il sacrificio del cervo sacro, film di Yorgos Lanthimos del 2017 disponibile attualmente in streaming su NOW e Prime Video. L’attore irlandese ha recitato in tutto in una ventina di film, ma una delle pellicole più celebri che lo hanno visto incluso nel cast è Dunkirk di Christopher Nolan, film disponibile a noleggio su Apple TV e Prime Video.

Più recenti sono stati i suoi ruoli in Batman del 2022, in cui fa un cameo nei panni di Joker (il film si può vedere su Netflix); Eternals del 2021 (su Disney+); Sir Gawain e il Cavaliere Verde (su Prime Video); e L’ombra della violenza (anche questo su Prime Video).

Serie tv con Barry Keoghan in streaming

Per quanto riguarda le serie tv, Barry Keoghan avrà un piccolo ruolo in Masters of the Air, serie drammatica in uscita il 26 gennaio su Apple Tv+. La storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale e ha come protagonisti alcuni avieri del 100esimo Gruppo Bombardieri. Il cast è guidato da Austin Butler, Callum Turner e Anthony Boyle.

L’attore irlandese ha avuto anche altri ruoli, per lo più secondari, in alcune serie tv, tra cui Love/Hate (visibile in streaming su Apple TV+), Chernobyl (su NOW) e Top Boy (Netflix). È in particolare grazie alla serie tv Love/Hate che il nome dell’attore inizia a circolare in Irlanda.

Curiosità su Barry Keoghan di Saltburn

In Saltburn il personaggio interpretato da Barry Keoghan, Oliver Quick, racconta che entrambi i suoi genitori sono tossicodipendenti. Come ha confidato lo stesso attore in passato, sua madre è effettivamente dipendente dall’eroina e per questo motivo lui e suo fratello da piccoli hanno vissuto con diverse famiglie affidatarie.

Keoghan ha anche raccontato in alcune interviste di avere imparato a recitare guardando film a scrocco nei cinema e di avere prima ottenuto una piccola parte in un film e solo in seguito un posto in una scuola di recitazione.