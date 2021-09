Batteria iPhone 13: quanto è grande e quanto dura

La recente presentazione di iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max fa ancora discutere gli appassionati di tecnologia, intenti a scambiarsi considerazioni e pareri sui nuovi iPhone. Oltre a capire come vanno, e quello potrà dirlo solo una prova sul campo, ci sono da ricercare alcuni dati tecnici che Apple, come suo solito, non ha fornito.

A Cupertino è una vera e propria abitudine consolidata negli anni quella di evitare di affollare la presentazione di numeri comprensibili solo ad una parte degli appassionati, per cui Apple, come sempre, si è limitata a parlare dei nuovi iPhone 13 e fornire quelle poche informazioni sull’hardware in termini di variazioni percentuali. Il problema però è che neanche al termine dell’evento l’azienda fornisce numeri precisi alla stampa o sul suo portale, per cui i più curiosi devono semplicemente aspettare l’arrivo di qualche altra indiscrezione, di file trafugati o di smontaggi per andare a fondo sulla natura dei componenti utilizzati.

Batteria iPhone 13, quanto è grande

Apple, durante e dopo la presentazione, si è limitata a segnalare come iPhone 13 e iPhone 13 mini offrano rispettivamente fino a 2,5 ore e 1,5 ore di autonomia in più rispetto ai modelli di generazione precedente, e che gli stessi incrementi riguardino le varianti Pro, quindi iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro rispettivamente fino a 2,5 ore e 1,5 ore di autonomia in più.

A rimediare alle mancate informazioni sulle capacità delle batterie degli iPhone 13 e iPhone 13 Pro è un documento venuto fuori da Chemtrec, un’azienda che si occupa di trasporti di merci pericolose, comprese le batterie al litio. L’aiuto è parziale, perché nel documento indica solamente i wattora delle batterie, l’unità di misura dell’energia. Però un piccolo trucco ci aiuta ad andare oltre.

Il documento indica che:

iPhone 13 mini ha una batteria da 9,34 Wh, il 9% circa in più degli 8,57 Wh di iPhone 12 mini

I dati fotografano bene la crescita generalizzata delle batterie dei nuovi iPhone 13, con la variante Pro Max ad ottenere il maggiore incremento, forse in virtù del volume interno più elevato rispetto agli altri.

Batteria iPhone 13, la capacità stimata

Possiamo andare più a fondo e basarci sui dati di Chemtrec per cercare di ricavare le capacità in mAh dei nuovi iPhone. Assumendo infatti che la tensione nominale delle batterie di iPhone 13 sia la stessa della generazione precedente (3,83 volt) si può ricavare la capacità di ciascuna di esse.

Vale la pena di ribadire che si tratta di un “trucchetto" basato su un’ipotesi, non su dati ufficiali: i numeri potrebbero essere superiori o inferiori di 100 mAh circa.

iPhone 13 mini ha una batteria da 2.439 mAh

Nel frattempo, comqunque, i nuovi iPhone 13 sono già in prevendita allor stesso prezzo di quelli dell’anno scorso.