Recensione iPhone 15 Pro Max, l'evoluzione dell'invincibile

TOTALE PUNTI 8.5 Recensione iPhone 15 Pro Max Il nuovo iPhone 15 Pro Max arriva sul mercato con una scheda tecnica potenzialmente superlativa, grazie ad una serie di innovazioni, che sono state introdotte rispetto allo scorso anno e che non rappresentano una rivoluzione, ma una solida evoluzione in molte direzioni, a partire da quella della protezione della privacy, passando per la qualità delle immagini e la potenza delle prestazioni. Bisogna però sottolineare anche il grande sforzo nell'ambito della sostenibilità, perché Apple ha fatto scelte radicali, per spingere sempre più velocemente verso un impatto zero dei suoi dispositivi.

PRO Dotazione USB-C

Finitura titanio

Fotocamere potenziate

Qualità video superlativa

Luminosità display

Riduzione peso rispetto a vecchi modelli CONTRO Flessibilità action button

Design e scheda tecnica VOTO: 8 iPhone 15 Pro Max è il modello top di gamma di Apple per il 2023. Il design è simile a quello dei modelli precedenti, con una scocca in vetro e titanio, ma bisogna sottolineare anche l'uso di alluminio al 100% riciclato per la struttura interna e per la realizzazione delle batterie la scelta di utilizzare cobalto al 100% riciclato. Per quanto riguarda il design, non cambia molto rispetto agli scorsi anni, per non dire che ci troviamo davanti ad uno smartphone praticamente identico. Ovviamente incide notevolmente sull'impatto estetico la scelta di realizzare una scocca in titanio spazzolato, che conferisce un aspetto ancora più elegante, anche se lo stesso titanio tende a cambiare colore con il contatto con la pelle. Non è un grosso problema, perché basta utilizzare un panno inumidito e ripulire la superficie per farlo tornare allo stato originale, però questa sensazione di avere un materiale un po' usurato per le mani compare abbastanza velocemente. Rimanendo ai semplici dati tecnici, iPhone 15 Pro Max ha uno spessore di 8,3 mm, che si accompagna ad un peso di 221 grammi, uno dei pesi massimi del mercato tra gli smartphone tradizionali. Solo alcuni smartphone con gli display pieghevole hanno un peso superiore. Sempre per rimanere sul tratto estetico viene confermata la presenza della cosiddetta dynamic island, ovvero quell'area del display intorno alla fotocamera frontale che può cambiare aspetto e contenuto a seconda dell'applicazione che si utilizza. Anche quest'anno, la scelta di Apple è stata quella di utilizzare un display con bordi piatti. Non cambia l'estetica dello smartphone, ma è rilevante dal punto di vista tecnico la dotazione del nuovo connettore USB-C, che è stato adottato per rispondere al regolamento europeo in materia, ma che si traduce anche in un vantaggio per gli utenti, perché con il cavo adatto (USB 3) è possibile trasferire i dati ad una velocità 20 volte superiore rispetto a quella dei modelli precedenti. Non solo, perché grazie a questa dotazione tecnica, è possibile sfruttare iPhone per ricaricare i propri auricolari o un altro cellulare, utilizzando la capacità della sua batteria: nei primi giorni, però, questa opzione ha creato qualche perplessità perché in alcuni casi, collegando un battery pack ad iPhone 15, anziché scaricarsi il pacco batte e caricarsi il telefono, succedeva il contrario. A quanto pare, l'ultimo aggiornamento del software ha risolto questo problema. Restiamo ancora per un attimo sul design e la scheda tecnica: è presente una certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, grazie a cui è possibile immergerlo fino a 6 m per 30 minuti. Altra novità importante sul fronte dell'aspetto arriva dal tasto laterale, che negli ultimi 15 anni ha sempre caratterizzato tutti i modelli di iPhone: dalle origini fino a qualche settimana fa, tutti i modelli presentavano una sorta di interruttore per accendere e spegnere le suonerie. Ora quella levetta è stata sostituita da quello che viene chiamato "action button", grazie a cui è possibile innescare azioni personalizzate. Alla pressione del pulsante si può accendere la torcia, avviare la registrazione di una nota vocale, oppure semplicemente aprire un'applicazione.

Display VOTO: 9 Lo schermo di iphone 15 Pro Max è uno dei suoi principali punti di forza, perché sono state essenzialmente confermate tutte le note tecniche di un anno fa, ovvero quelle di un display LTPO Super Retina XDR OLED da 6.7 pollici, con tutte le soluzioni tecniche più avanzate, a partire da una frequenza di aggiornamento variabile, ovvero di quella soluzione tecnica che permette di avere sempre la massima fluidità possibile. Quest'anno, però, c'è un'aggiunta importante importante che è quella di una maggiore luminosità, che permette di arrivare ad una picco di 2000 nits: non è solo un dato tecnico per appassionati, ma un vero salto in avanti per quanto riguarda la leggibilità del display, ma soprattutto soprattutto la vivacità dei suoi colori. Come già anticipato, Apple ha scelto di utilizzare uno schermo piatto, protetto da Ceramic Shield, soluzione che sulla carta dovrebbe proteggere nel migliore dei modi da urti e graffi. La tecnologia adottata permette di avere anche il cosiddetto Always On Display, grazie a cui è possibile vedere informazioni dinamiche anche quando il display è spento, limitando al massimo i consumi.

Hardware interno VOTO: 8.5 La dotazione hardware di iphone 15 Pro Max fa impallidire i suoi concorrenti, soprattutto soprattutto per il suo processore, il primo al mondo con processo a 3 NM: si chiama Apple 17 Pro ed è un concentrato di potenza impressionante, a tal punto che nei primi giorni di utilizzo del cellulare molti utenti hanno riscontrato un eccessivo surriscaldamento. Apple ha spiegato immediatamente che non si trattava di un problema di dissipazione del calore dovuto ad errori di progettazione o cattivo funzionamento dello stesso processore, ma solo di un bug di gioventù, che è stato risolto con un aggiornamento molto tempestivo. Il potente iphone 15 Pro Max viene commercializzato con tre tagli di memoria, da 256 GB fino ad 1 TB. Nei primi giorni di utilizzo del nuovo iPhone, siamo onestamente rimasti impressionati dalla velocità di funzionamento e dalla reattività in quasi tutte le attività che vengono svolte. All'inizio alcune applicazioni sembravano essere meno veloci, ma probabilmente necessitavano ancora di una messa a punto, rispetto alle innovazioni del processore, ora sembra funzionare tutto nel migliore dei modi.

La fotocamera VOTO: 8.5 Apparentemente, la fotocamera di iphone 15 Pro Max è assolutamente identica a quella dello scorso anno, ciò che cambia in realtà e la capacità di calcolo del processore delle immagini, grazie a cui sono state introdotte novità significative. Però, non è tutto software: Apple ha presentato una nuova versione di stabilizzazione ottica, che promette meraviglie e che è stata applicata sia alla fotocamera principale che a quella per lo zoom. Ora, grazie alle diverse lenti installate e come se si possedesse una fotocamera con molteplici obiettivi, con focali diverse: 24, 28, 35, 77 e, nel caso di iPhone 15 Pro max, addirittura da 120 mm. Per quanto riguarda il software invece ci sono molteplici innovazioni tra cui la possibilità di trasformare un'immagine scattata in modalità normale in ritratto: basta aprire la fotocamera e se lo scatto è stato realizzato in condizioni ideali, con un Click si applica l'effetto bokeh. Allo stesso modo, se viene catturato un ritratto con più soggetti inquadrati, è possibile cambiare il fuoco a posteriori, modificando la profondità della messa a fuoco. Non solo, perché tutta la potenza di calcolo viene messa a disposizione anche degli scatti in modalità RAW, quelli che i professionisti possono poi modificare sfruttando un'infinita capacità di informazioni digitali. Questo vale anche per i video, perché ora iphone 15 Pro Max è capace di utilizzare i LOG, ovvero una modalità modalità di ripresa grazie a cui, ancora una volta, vengono immagazzinate tantissime informazioni digitali, che poi permettono una elaborazione molto sofisticata in post produzione. Non solo, perché ora iPhone supporta anche gli standard colore chiamati ACES, che permettono di combinare l'uso di questo cellulare con quello di prodotti professionali, applicando una correzione del colore in modo più semplice. stiamo parlando di funzionalità dedicate al mondo professionale, ma per chi, come noi, apre il cellulare, lo punta il proprio soggetto e scatta una foto o gira un video, tutto questo si traduce in una qualità al top dei contenuti ottenuti.

iOS 17 VOTO: 9 Quando si parla di iphone 15 Pro Max non si può ignorare il tema del suo sistema operativo e di tutto l'ecosistema Apple, che pur essendo estremamente complesso, offre un'esperienza d'uso alla portata di tutti, molto coerente tra i diversi dispositivi. ios 17 introduce molteplici novità tra cui alcune dedicate alla privacy e alla sicurezza personale, come "tutto bene", grazie a cui è possibile assicurarsi che una persona che viaggia da sola arrivi regolarmente a casa nei tempi stabiliti. non sono queste le uniche novità introdotte con la nuova versione del sistema operativo, la lista è pressoché infinita. Per conoscere tutte le novità sul sistema operativo di iPhone 12 Pro Max consigliamo di leggere l'articolo dedicato ad iOS 17 e tutte le sue principali funzionalità.

Batteria VOTO: 8 Ultimo aspetto che vogliamo affrontare che riguarda iPhone 15 Pro Max è quello della batteria: Apple non svela mai ufficialmente la capacità di carica dei suoi smartphone, alcuni calcoli strumentali hanno dedotto che iPhone 15 Pro Max contiene un accumulatore da circa 4450 mAh. La velocità di ricarica non è elevatissima, parliamo di 25 W che porta al 50% di autonomia in circa 30 minuti.di sicuro nel corso degli anni Apple ha lavorato per migliorare l'autonomia dei suoi smartphone e la comparazione che si può fare è quella con iPhone 12 Pro Max, rispetto al quale ci sono nove ore di utilizzo in più a disposizione degli utenti. Ora che Apple ha risolto anche il tema del surriscaldamento, la batteria si comporta molto bene, con un unico dettaglio da segnalare, la videocamera tende a consumare davvero tanto quando si gira a lungo con definizione elevata.