Baywatch: che fine hanno fatto gli attori della serie

Baywatch è stata una delle serie tv trasmesse negli anni ‘90 più seguite. Il mare di Los Angeles, Malibù e il gruppo di guardaspiaggia, pronti a salvare le vite nelle loro divise rosse, hanno fatto compagnia a milioni di persone dal 1989 al 2001. Qualche giorno fa, la rete Italia 1, ha messo in onda il film omonimo e in molti si sono domandati dove fossero finiti i protagonisti della serie.

Seth Gordon è il regista che nel 2017 ha diretto il film Baywatch con protagonisti della comedy "The Rock" Dwayne Johnson e Zac Efron. Il vero e proprio adattamento cinematografico di una tra le serie tv più popolari americane che ha avuto diversi film correlati e uno spin off: Baywatch Nights. La serie è stata di notevole successo, non solo perché è stata trasmessa in 200 paesi nel mondo, in un periodo dove lo streaming ancora non esisteva come lo conosciamo oggi, ma è stata tradotta in ben 48 lingue diverse. Oggi, nel 2021, che fine hanno fatto Pamela Anderson, David Hassehloff, Gena Lee Nolin e tutti gli altri protagonisti di questa serie cult?

Pamela Anderson: C. J. Parker

Pamela Anderson, già dagli inizi della serie è sempre stata un’icona sexy e di bellezza: ora è anche una star mondiale e attrice di comedy. Gli ultimi suoi lavori sono stati Scary Movie 3 – Una risata vi seppellir, Scooby-Doo e Borat. Con David Hasseloff è apparsa nel cameo a loro dedicato proprio nel film Baywatch di Gordon. La splendida bagnina ha partecipato a cinque stagioni dell’amata serie dalla terza alla settima. Pamela che oggi ha 54 anni è da convinta difensore degli animali: è diventata una tra i principali testimonial della Peta.

Mitch Buchannon alias David Hasseloff

Il protagonista assoluto di tutte le stagioni di Baywatch è lui: Mitch Buchannon. David Hasseloff, che il pubblico italiano già conosceva per un’altra serie tv di successo, Supercar con l’iconica KIT, ha dato il volto per anni al leggendario Mitch. Potremmo dire che lui è il volto di Baywatch. Dopo l’esperienza da bagnino ha partecipato a pellicole di successo come I Guardiani della Galassia Vol. 2 e Sharknado e il già citato cameo con la Anderson. Ora David ha 69 anni e si è sposato per la terza volta nel 2018 in Puglia.

Geena Lee Nolin e David Charvet

Geena, che interpretava l’ex moglie di Mitch, Neely Capshaw, oggi dopo essere stata la protagonista del telefilm Sheena si è felicemente sposata per la terza volta e ha tre figli. David Charvet invece che nella serie ha dato il volto e il corpo all’atletico e muscoloso Matt Brody, dopo aver lasciato il costume da bagnino ha partecipato a un’altra serie di successo degli anni novanta Merlose Place. Ha avuto un buon successo nei film The Perfect Teacher e Prisoners of the Sun. David ha pubblicato tre album come cantante che hanno avuto un discreto successo. Oggi a 49 anni è divorziato e ha due figli.