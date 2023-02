Beats Fit Pro: 3 nuovi colori allo stesso prezzo

Beats, l’azienda fondata dal rapper Dr.Dre e poi acquisita da Apple nel 2014, rinfresca la gamma con tre nuovi colori per le sue apprezzatissime (e costosissime) cuffiette wireless Beats Fit Pro. I tre nuovi colori si aggiungono agli esistenti nero, bianco, grigio e viola e sono già disponibili anche in Italia. A parte il colore, rispetto alle Fit Pro già in listino nulla cambia: stessa (ottima) scheda tecnica e stesso (salato) prezzo di vendita.

Beats Fit Pro: caratteristiche tecniche

Le cuffiette Beats Fit Pro sono progettate per offrire un esperienza d’ascolto completa e confortevole grazie al design che si adatta facilmente ad ogni tipologia di orecchio.

Sono auricolari di tipo in ear, cioè hanno il gommino che si inserisce nell’orecchio, e si agganciano al padiglione grazie alla morbida aletta. La qualità dell’audio deriva dal chip Apple H1 (lo stesso di AirPods 3 e AirPods Pro) e al trasduttore di alta qualità che, insieme, producono un suono pulito e cristallino con distorsioni ridotte al minimo.

La scheda tecnica include due funzioni molto importanti, la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità trasparenza. Quindi è possibile isolarsi completamente dai rumori esterni mentre si fa una chiamata o si ascolta la musica, ma se necessario si può tornare ad ascoltare quanto accade intorno a noi senza dover togliere le cuffiette dalle orecchie.

Se decidiamo di disattivare sia ANC sia modalità trasparenza, possiamo ascoltare i suoni con l’equalizzazione adattiva. Questa particolare tecnologia Apple rileva i suoni e li riporta attraverso i microfoni rivolti verso l’interno del padiglione auricolare, in maniera ottimizzata sulla base della forma dell’orecchio.

I sensori ottici, invece, servono a avviare o mettere in pausa la riproduzione del suono in maniera automatica, nel momento in cui inseriamo nell’orecchio o rimuoviamo le cuffie Beats Fit Pro.

Inoltre, grazie alla tecnologia di rilevazione automatica della posizione della testa, il flusso del suono resta costante e non inficiato da eventuali sbalzi. Ad esempio, quando siamo in sella ad una biciletta.

Infine, l’autonomia è di 18 ore con la custodia di ricarica, che scendono a 6 ore con ANC attivato e la sola batteria delle cuffie. La ricarica rapida da 5 minuti consente un ascolto di un ora in più.

Beats Fit Pro: colori e prezzi

I colori dei nuovi auricolari Beats Fit Pro sono tre: il Blu Marea , il Rosa Corallo e il Giallo Saetta. Sicuramente piaceranno a quegli utenti che amano i colori forti e decisi. Il prezzo resta sempre il medesimo, da cuffiette top di gamma: 249,95 euro.

Chi non fosse interessato ai nuovi colori, ma alle cuffiette sì, potrà invece approfittare dell’ottimo sconto attualmente disponibile su tutti gli altri colori: le cuffiette Beats Fit Pro sono in offerta con un prezzo che scende fino a 174,99 euro (-30%, -74 euro).

