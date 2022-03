Beats Studio3, le cuffie dei professionisti in offerta a un prezzo incredibile

Le cuffie sono diventate oramai un accessorio che non può mancare nella nostra vita. A causa dello smart working sono diventate di vitale importanza, soprattutto durante le chiamate di lavoro. Avere delle ottime cuffie wireless, però, permette anche di ascoltare la propria musica preferita con una qualità audio elevatissima, ma come sappiamo il prezzo di queste periferiche negli ultimi anni è aumentato a dismisura. Per delle cuffie Bluetooth over-ear di ottima qualità si può arrivare a spendere anche più di 300€. Oggi, però, su Amazon c’è una super offerta: le cuffie Beats Studio3 Wireless sono in offerta a un prezzo di 169€ grazie allo sconto del 52%. Praticamente acquistandole oggi si risparmia più della metà. E c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero.

Le Beats Studio3 Wireless sono delle cuffie top di gamma, con componenti di primissima qualità e con tecnologie molto avanzate, tra cui la cancellazione attiva del rumore. I driver audio di grandi dimensioni, i chip Apple per una configurazione facile e veloce con qualsiasi smartphone e l’autonomia che può arrivare fino a 40 ore rendono queste cuffie Bluetooth tra le migliori in circolazione. E con uno sconto del 52% hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’offerta è a tempo e scade tra pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte su smartphone, smart TV, smartwatch, accessori e dispositivi per la casa intelligente: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Beats Studio3 Wireless: la scheda tecnica

Beats è una garanzia quando si tratta di dispositivi per l’ascolto della musica. L’azienda statunitense, acquistata oramai da diversi anni da Apple, è oramai uno dei totem di questa specifico settore e ha lanciato sempre cuffie iconiche e con delle ottime qualità e caratteristiche.

Questo modello in particolare è pensato quasi per un ascolto professionale della musica e integra i migliori chip e tecnologie del momento. Uno dei punti di forza è la cancellazione attiva del rumore (tecnologia Pure ANC) che blocca tutti i rumori provenienti dall’esterno, in modo da farci immergere completamente nel suono (il consiglio è di attivare la modalità solo quando si è solo e non si sta camminando per strada). Altra tecnologia che troviamo nelle cuffie è la calibrazione audio in tempo reale che aiuta a preservare la nitidezza del suono. Di ottima qualità anche i microfoni che permettono di fare chiamate di lavoro con una voce chiara e limpida.

A bordo troviamo anche il chip Apple W1 pensato appositamente per l’ascolto della musica. Questo chip permette di configurare facilmente le cuffie con qualsiasi tipo di dispositivo: smartphone Android, iOS, tablet, computer e anche televisori. Inoltre, permette anche la condivisione audio per ascoltare contemporaneamente in wireless contenuti come canzoni, podcast e film su die due diverse paia di cuffie (Beats o AirPods).

Chiudiamo con l’autonomia. Le cuffie Beats Studio3 Wireless garantiscono fino a 40 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore disattivata (in caso contrario arrivano fino a un massimo di 22 ore). C’è il supporto alla ricarica rapida.

Cuffie Beats Studio3 Wireless in offerta: sconto e prezzo

Un’offerta migliore per delle cuffie con queste caratteristiche al momento non c’è su Amazon. Le Beats Studio3 Wireless sono disponibili in offerta a un prezzo di 169€, con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 180€, più o meno il valore di uno smartphone medio di gamma. C’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 rate da 33,80€ al mese. Le cuffie vengono vendute e spedite da Amazon e per i clienti Prime la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni.

Beats Studio3 rosso-nere

Beats Studio3 nero

Beats Studio3 bianco

Beats Studio3 blu