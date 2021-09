Bezos vuole salvare la Terra: cifra da capogiro per lo stop al cambiamento climatico

Tra un viaggio turistico spaziale e un attacco a Elon Musk (che nel frattempo si è aggiudicato l’appalto per portare sulla Luna il rover che cercherà tracce di acqua), Jeff Bezos, fondatore ed ex amministratore delegato di Amazon, che adesso cavalca i suoi hobby spaziali, non intende trascurare certo la Terra.

Qualora ce ne fossimo dimenticati anche solo per un istante, è bene ricordare che le proiezioni dell’ultimo rapporto sul clima dipingono, per i prossimi anni, uno scenario catastrofico, davanti al quale ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte secondo le proprie possibilità.

Che, nel caso di Bezos, significano un sacco di soldi.

Cosa ha in mente di fare Bezos per proteggere la natura e la Terra

Un anno e mezzo fa, il magnate della logistica ha annunciato il Bezos Earth Fund, con lo scopo di "esplorare nuovi modi per combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che tutti condividiamo". Dopo aver esposto i programmi di investimento dei prossimi 10 anni, Bezos ha anche comunicato, più di recente, dove andrà il primo miliardo di dollari. L’obiettivo di investimento sono quindi le Ande Tropicali, nel bacino del Congo, e l’Oceano Pacifico.

"La natura è il nostro sistema di supporto vitale ed è fragile. Me lo sono ricordato proprio questo luglio, quando sono andato nello spazio con Blue Origin", ha dichiarato Bezos. "Avevo sentito dire che vedere la Terra dallo spazio cambia il punto di vista del mondo. Ma non ero preparato a quanto sarebbe stato vero".

Insomma sembra che la brevissima ma intensa gita nello spazio si sia rivelata un momento catartico per il super miliardario.

Quali sono gli obiettivi della donazione miliardaria di Bezos

Con il programma Bezos Earth Fund a 10 anni e l’investimento miliardario, il fondatore di Amazon intende quindi proteggere alcuni hotspot di biodiversità in tutto il pianeta e il 30% degli oceani della Terra.

Alcuni tuttavia hanno osservato come il comportamento dell’ex timoniere di una delle più potenti Big Tech di sempre si riveli, a un’analisi appena un po’ approfondita, contraddittorio: negli ultimi tre anni di Amazon con Bezos al timone, le emissioni di anidride carbonica dell’azienda, su base annuale, sono cresciute fino a raggiungere quasi 61 milioni di tonnellate.

Giuseppe Giordano