Apple iPad: l'offerta Black Friday su Amazon è favolosa

Se ci sono prodotti da comprare durante il Black Friday, sono certamente i dispositivi Apple. Tutti i device della mela morsicata, infatti, sono molto costosi e in pochi possono permetterseli a prezzo pieno. La qualità c’è tutta, ma come è noto la si paga anche tutta. Con l’arrivo sul mercato della decima generazione di iPad, quest’anno, è arrivata la buona notizia del taglio del prezzo della precedente generazione, che resta al momento in listino. Ora arriva una seconda buona notizia: in occasione del Black Friday Amazon sconta ulteriormente Apple iPad di nona generazione e, adesso, questo tablet ha un prezzo accessibile a tutti.

Apple iPad 10 – Versione 2021 (nona generazione) con 6/64 GB

Apple iPad: caratteristiche tecniche

Apple iPad di nona generazione è quello del 2021 con il chip A13 Bionic, lo stessu usato anche su iPhone 11, abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il display Retina, multi touch e retroilluminato, misura 10,2 pollici ed è il solito, ottimo, schermo Apple: luminoso, definito (2.160×1.620 pixel) e piacevole da guardare.

In più è compatibile con il pennino Apple Pencil di prima generazione, quindi possiamo usare l’iPad anche per disegnare o prendere appunti a mano. Sulla parte anteriore troviamo la fotocamera da 12 MP, sul retro la fotocamera è da 8 MP con zoom digitale 5X.

La batteria, secondo le specifiche di Apple, assicura 10 ore di riproduzione mentre la connessione è WiFi quindi richiede o una rete internet disponibile o un hotspot da smartphone. iPad 2021 di nona generazione, infine è compatibile con accessori come l’Apple Pencil la tastiera Smart Keybord

Apple iPad: l’offerta Black Friday

Apple iPad di nona generazione ha un prezzo di listino 439 euro e ovviamente adeguato alla scheda tecnica ma che grazie all’offerta in corso su Amazon in occasione del Black Friday è proposto a 342 euro (-22%, -97 euro).

