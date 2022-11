Xiaomi: il robot lava-aspira con stazione è in super sconto per il Black Friday

L’utilità dei robot con funzione lava-aspira è fuori discussione ma questi elettrodomestici hanno l’unico difetto di avere un prezzo elevato soprattutto se dispongono di una stazione automatica di scarico e di un’elevata potenza di aspirazione.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è proprio uno di questi modelli: completo, comodo, potente e funziona molto bene ma costa parecchio. Su Amazon, però, in occasione della Black Week che culminerà con il Back Friday del 25 novembre è già possibile acquistarlo ad un prezzo molto conveniente grazie ad un fortissimo sconto.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Con stazione di scarico della polvere

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: com’è fatto

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un robot che spolvera e lava le superfici dotato di stazione di scarico per la polvere, tramite la quale avviene anche la ricarica.

Il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 4.000 pascal, valore piuttosto elevato, ma ci sono quattro potenze di aspirazione a scelta dell’utente, in base alla quantità di sporco presente sulle superfici.

La navigazione è gestita dal sistema laser LDS e dal sensore ToF che serve a riconoscere gli oggetti sul pavimento. Grazie a queste due tecnologie, che consentono al robot di muoversi senza andare a sbattere contro gli ostacoli, la pulizia viene ottimizzata perché il robot "non si fissa" e, se necessario, scansa l’oggetto e va avanti.

Con l’app Xiaomi Home è invece possibile impostare le barriere virtuali e selezionare le aree che il robot non deve pulire. Inoltre, è tollerato un salto di 2 cm, ciò significa che il robot riuscirà a spolverare anche i tappeti abbastanza spessi.

All’interno del robot si trova il contenitore da 550 millilitri per la raccolta della polvere e la vaschetta da 450 millilitri per l’acqua, che viene spruzzata sul pannetto in microfibra in tre quantità diverse in base allo sporco rilevato dai sensori. La batteria da 5.200 mAh è sufficiente a coprire la pulizia di 240 metri quadrati.

La stazione di svuotamento automatico e ricarica ha una potenza di aspirazione 16.500 pascal e rimuove la polvere dal contenitore del robot, portandola ad un sacchetto antibatterico da 4 litri di capienza. Un volume così elevato permette di svuotare la stazione di ricarica solo dopo 10 cicli completi di pulizia.

Vacuum-Mop 2 Ultra: l’offerta Black Friday

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ha un prezzo di listino 749,98 euro, giustificati dalla potenza di aspirazione del robot e della stazione di scarico, dalla grande batteria e dal sofisticato sistema di navigazione. Certo sono tanti, ma grazie all’offerta Black Friday di Amazon il prezzo scende moltisismo: 599,99 euro (-19%, -149,99 euro).

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Con stazione di scarico della polvere