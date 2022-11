Black Friday 2022: le migliori offerte di Realme

Tra le tante proposte della Black Week su Amazon, gli sconti Black Friday di Realme hanno una marcia in più perché i dispositivi in sconto hanno già prezzi di listino molto bassi. L’occasione è ottime per chi cerca dei buoni smartphone o un tablet o un paio di auricolari di ultima generazione ma a un prezzo bassissimo.

Realme GT Neo 3: l’offerta Black Friday

Il processore del Realme GT Neo3 è il MediaTek Dimensity 8100 5G abbinato, a 8/256 GB di memoria. Il display misura 6,7 pollici ed è di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il display.

Le fotocamere poste sul retro sono tre: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico OIS, il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è rapida da 80W. Il prezzo di listino del Realme GT Neo 3 è di 559,99 euro, ma con l’offerta Amazon Black Friday in corso scende a 449,99 euro (-25%, – 100 euro).

Realme GT Neo – MediaTek Dimensity 8100 – Versione 8/256 GB

Realme Narzo 50A Prime: l’offerta Black Friday

Lo smartphone Realme Narzo 50A Prime ha a bordo il processore Unisoc T612 e la versione in offerta con lo sconto Black Friday ha un taglio di memorie da 4/64 GB. Il display misura 6,6 pollici, è di tipo LCD e la luminosità di picco è di 600 nit. Il lettore di impronte digitali è collocato lateralmente.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici, il principale da 50 MP, una seconda fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 0,3 MP. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Il Realme Narzo 50A Prime ha già un ottimo prezzo di listino di 169,99 euro, reso ancora più conveniente dall’offerta Black Friday in corso su Amazon: 128,99 euro (-24%, -41 euro).

Realme Narzo 50A Prime – Unisoc T612 – Versione 4/64 GB

Realme Narzo 50i Prime: l’offerta Black Friday

Realme Narzo 50i Prime è dotato del chip Unisoc T612 abbinato a 4 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile con scheda microSD fino a 1 TB. Il display di tipo LCD misura 6,5 pollici, ha una luminosità di 400 nit e ha nel notch una fotocamera da 5 MP. Sulla parte posteriore del telefono, invece, è presente un sensore da 8 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 10 W. Il prezzo di questo Realme Narzo 50i Prime è di 139,99 euro, ma per il Black Friday scende a 98,99 euro (29%,-41 euro).

Realme Narzo 50i Prime – Unisoc T612 – Versione 4/32 GB

Realme Pad mini: l’offerta Black Friday

Anche il tablet Realme Pad mini è in offerta per la Black Week su Amazon. Si tratta di un tablet con chip Unisoc T616, 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Il display misura 8,7 pollici ed è di tipo LCD, sul retro si trova il sensore fotografico da 8 MP e sulla parte anteriore la fotocamera è da 5 MP. La batteria ha una capacità di 6.400 mAh e la ricarica è da 18W.

Il prezzo del tablet Realme Pad mini è di 179,99 euro, quindi già molto conveniente, ma grazie all’offerta Amazon Black Friday è ancora più basso: 139,99 euro (-22%,-40 euro).

Realme Buds Air 3: l’offerta Black Friday

Le cuffiette in-ear Realme Buds Air 3 hanno driver da 10 millimetri e la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 decibel. Hanno la certificazione IPX5 contro polvere e umidità. La connessione è Bluetooth 5.2 e l’autonomia delle cuffiette con la custodia è di 30 ore.

Il prezzo di listino delle cuffiette Realme Buds Air 3 è di 79,99 euro e grazie allo sconto Black Friday di Amazon è possibile acquistarle con lo sconto a 70,40 euro (-12%, – 9,59 euro).

Realme Buds Air 3 – Cuffiette in-ear con ANC – Autonomia 30 ore