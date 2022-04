Le migliori cuffie Bluetooth

Tra gli accessori per gli smartphone, le cuffie Bluetooth hanno assunto un ruolo oramai importantissimo. Le utilizziamo in tantissime occasioni: mentre andiamo al lavoro per ascoltare la musica, per fare le chiamate, e anche durante il lavoro. Il mercato offre oramai tantissimi auricolari senza fili e scegliere quello che più si addice alle nostre necessità è diventato sempre più complicato. Bisogna innanzitutto capire di quale tipologia di cuffia abbiamo bisogno. Perché possono essere in-ear (tipo le AirPods), oppure over-ear, con i padiglioni che coprono l’intero orecchio.

Poi si differenziano per tecnologie utilizzate, funzionalità offerte, durata della batteria e tante altre caratteristiche. Può sembrare semplice acquistare una cuffia con cui ascoltare musica, podcast o vedere film sullo smartphone, ma in realtà non è così. Per questo motivo, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori cuffie wireless disponibili al momento sul mercato: ecco quali sono.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Nel primo canale trovi le migliori promo sui dispositivi tech, nel secondo sui prodotti per l’abitazione come elettrodomestici, giardinaggio, fai da te, detersivi e alimentari. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

AirPods Pro

Le cuffie Apple AirPods Pro sono tra uno degli ultimi modelli lanciati dall’azienda di Cupertino sul mercato e rappresentano un modello top di gamma che garantisce un ottimo suono e anche una buona autonomia. Gli auricolari Bluetooth integrano le più avanzate tecnologie in ambito audio, a partire dalla cancellazione del rumore, che permette di bloccare tutti i suoni provenienti dall’esterno. In questo modo si potranno ascoltare i propri brani preferiti senza essere disturbati. È disponibile anche la modalità Trasparenza che, invece, permette di ascoltare quello accade intorno a noi (molto utile se stiamo passeggiando per strada e c’è molto traffico).

Le AirPods Pro hanno anche l’audio spaziale: le cuffie rilevano la posizione della testa e adattano l’audio per creare un suono tridimensionale. Il design delle cuffie senza fili di Apple è ergonomico e grazie ai cuscinetti in silicone non crea molto fastidio. L’autonomia è di circa 24 ore grazie alla custodia di ricarica MagSafe. Le cuffie Bluetooth sono anche impermeabili al sudore e all’acqua e possono essere utilizzate durante l’attività fisica. Sono disponibili anche su Amazon e molto spesso le si trova a un buon prezzo.

AirPods Pro

Sony WF-C500

Gli auricolari True Wireless Sony WF-C500 garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla presenza di tecnologie avanzate e di un prezzo tutto sommato accessibile. Rispetto a modelli più blasonati non ha nulla da invidiare e Sony le ha dotate di un’ottima qualità del suono. Il merito è della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine che ripristina l’audio ad alta frequenza per un’esperienza d’ascolto più immersiva. Inoltre, è disponibile anche l’app Sony per equalizzare il suono in base alle proprie preferenze. Nell’app sono presenti diversi preset ed è possibile crearne anche di nuovi. Il design delle cuffie Sony WF-C500 è molto particolare ed è studiato appositamente per farlo aderire alla perfezione con l’orecchio.

Grazie ai microfoni presenti in entrambe le cuffie, le chiamate sono di ottima qualità e la voce è limpida. Gli auricolare wireless di Sony sono anche compatibili con gli assistenti vocali ed è possibile utilizzare lo smartphone senza doverlo tirare fuori dalla tasca. Le cuffie sono compatibili con qualsiasi smartphone (sia Android sia iPhone) e con la maggior parte dei dispositivi tecnologici. L’autonomia è di circa 20 ore. Su Amazon le si può acquistare in offerta con uno sconto molto interessante.

AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds Live

Le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Live sono un modello iconico e riconoscibilissimo per il suo design. La forma “a fagiolo", infatti, è stata pensata per seguire le curve dell’orecchio e per garantire la miglior qualità possibile dell’audio. Sono anche senza cuscinetti per non ostruire il canale uditivo. È presente la tecnologia per la cancellazione del rumore che riduce i suoni ambientali. La tecnologia sviluppata da Samsung diminuisce le frequenze basse dei rumori fastidiosi, ma non le elimina completamente in modo da non isolarti completamente. Il driver audio è da ben 12mm e assicura un audio di ottima qualità, con bassi molto potenti. Gli auricolari senza fili di Samsung integrano anche tre microfoni e con la funzione “Voice Pickup" permettono di effettuare chiamate con una qualità audio elevata. Sono facili da accoppiare con gli smartphone e la batteria ha un’autonomia fino a 21 ore. Se le state cercando a buon prezzo, su Amazon sono spesso in offerta con uno sconto elevato.

AirPods Pro

Beats Solo3 Wireless

Le Beats Solo3 Wireless sono delle cuffie Bluetooh on-ear, ossia con i padiglioni che coprono completamente l’orecchio. Rispetto agli auricolari Bluetooth sono più voluminose, ma garantiscono una qualità audio migliore e sono anche meno fastidiose per l’orecchio. Le cuffie Beats Solo3 utilizzano alcune tecnologie che Apple ha sviluppato per le AirPods, come ad esempio il chip Apple W1 che migliora e rende più stabile la connessione Bluetooth. I driver audio garantiscono un audio ottimo, sia con le frequenze più alte sia con quelle più basse. È presente anche la cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi rumore proveniente dall’esterno. Le cuffie sono regolabili e si adattano alla conformazione della propria testa. L’autonomia è di circa 40 ore e grazie alla ricarica rapida Fast Fuel bastano pochi minuti per avere un paio di ore di carica extra. Come la maggior parte delle cuffie Beats, il prezzo di listino è elevato, però le si può trovare in offerta sui siti di e-commerce come Amazon.

AirPods Pro

Sennheiser HD 450 SE

Le Sennheiser HD 450SE sono delle cuffie wireless on-ear con padiglioni che coprono completamente l’orecchio. I driver di grandi dimensioni offrono una qualità audio elevata e grazie all’app disponibile per lo smartphone è possibile equalizzare il suono in base ai propri gusti. Come tutte le cuffie top di gamma è disponibile la cancellazione attiva del rumore, da utilizzare soprattutto quando i suoni ambientali non permettono di ascoltare al meglio i propri brani preferiti. Sui padiglioni sono presenti dei comodi controlli che, oltre a cambiare brano, permettono di attivare l’assistente vocale (compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri). Si accoppiano facilmente con qualsiasi smartphone grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0. Disponibile anche il supporto ai codec AAC e AptX Low Latency per una perfetta sincronia dell’audio con il video che stai guardando.

AirPods Pro