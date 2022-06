I migliori condizionatori portatili

Per salvarsi dal caldo dell’estate, una delle migliori soluzioni è il condizionatore. Purtroppo non sempre è possibile montarlo nella propria abitazione e si è costretti a trovare delle soluzioni alternative. La più valida è sicuramente il condizionatore portatile, che ha un funzionamento simile a quello del condizionatore "fisso", ma ha in più la possibilità di essere spostato di stanza in stanza, in base alle proprie necessità. Il condizionatore portatile è utile sia in casa sia in ufficio e non c’è bisogno di nessun lavoro per fissarlo o per collegare i cavi all’impianto elettrico. Basta solamente collegarlo alla presa della corrente e posizionare fuori da una finestra il tubo di scarico. Tutto molto facile e veloce. Di modelli sul mercato se ne trovano tanti, che si differenziano per funzionalità e soprattutto per potenza e metratura coperta. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori condizionatori portatili disponibili sul mercato: ecco quali sono.

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG

Se in casa si ha poco spazio a disposizione, il condizionatore De’ Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è la soluzione ideale. La versione 2022 porta con sé molte novità: le dimensioni sono molto più contenute (il 45% in meno rispetto a un Pinguino normale) e anche il rumore prodotto è minore (50% in meno). Questo, però, non vuol dire meno potenza: il condizionatore portatile ha una capacità di raffreddamento di 8.300BTU, ideale per una stanza di medie dimensioni. Il dispositivo è anche amico dell’ambiente e utilizza il gas naturale R290, molto più ecologico rispetto a quello che si trova solitamente nei condizionatori portatili. Inoltre, avendo la classe energetica A è anche efficiente e consuma poco. Il funzionamento è molto semplice: basta collegarlo alla corrente, posizionare fuori dalla finestra il tubo di scarico e il gioco è fatto. Tramite i comandi presenti sulla parte esterna è possibile gestire tutte le diverse funzioni: temperatura, velocità (dotato di 3 diverse velocità della ventola) e timer. In alternativa è disponibile in dotazione un comodo telecomando.

Midea Condizionatore Portatile

Il condizionatore portatile Midea è la soluzione ideale per coloro che hanno un’abitazione abbastanza grande. Il dispositivo ha una potenza di raffreddamento di 10.000BTU, indicato per stanze di 33 metri quadrati, il che lo rende perfetto sia per le abitazioni, sia per gli uffici. Il condizionatore portatile ha ben tre funzioni: oltre a quella classica del condizionatore, può essere impostato anche in modalità ventilatore, oppure deumidificatore. Può essere impostato in un intervallo di temperature tra 17 e 35 gradi. I consumi energetici sono limitati grazie alla classe energetica A+. Anche questo condizionatore utilizza il gas naturale E290 che riduce i danni all’atmosfera.

COMFEE’ Condizionatore Portatile

Il condizionatore portatile COMFEE’ ha una capacità di raffreddamento pari a 7.000BTU, il che permette di coprire una stanza di circa 25 metri quadrati, molto più grande di una cameretta o di una camera da letto. Il dispositivo ha un compressore abbastanza potente che permette di raffreddare con molta rapidità la stanza e il funzionamento è molto semplice: basta collegarlo alla corrente e posizionare il tubo di scarico fuori dalla stanza. Come tanti altri dispositivi simili, anche questo condizionatore portatile può svolgere tre funzioni differenti: condizionatore, ventilatore e deumidificatore. Tra le funzionalità speciali, invece, troviamo "Follow me" che rileva automaticamente la temperatura intorno al telecomando per mantenerla sempre fresca, mentre la modalità "Sleep" la regola in base a quella che scegliamo per dormire al meglio. Grazie alle ruote presenti in basso è molto facile da spostare. Anche questo condizionare COMFEE’ utilizza il gas refrigerante R290 che riduce l’impatto sull’ambiente. Classe energetica A.

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 X

Dolceclima Compact 8x è il condizionatore portatile realizzato dall’azienda Olimpia e pensato per coloro che hanno poco spazio a disposizione. Infatti, ha dimensioni veramente compatte: solo 35cm di larghezza per 70cm di altezza. Le dimensioni compatte, però, non vanno a inficiare sulla potenza: il dispositivo, infatti, ha una capacità di raffreddamento di 8.000 BTU, pari a una stanza di circa 27-28 metri quadrati. Il potente compressore permette di raffreddare la stanza in pochi minuti. Dolceclima Compact 8x è anche rispettoso dell’ambiente e infatti utilizza il gas refrigerante R290 e ha una classe energetica A. Grazie ai comandi digitali è molto facile impostare la corretta temperatura e la corretta modalità di utilizzo. Altrettando semplice spostarlo di stanza in stanza grazie alle ruote presenti nella parte inferiore.

Electrolux Condizionatore Portatile

Per una stanza grande c’è bisogno di un dispositivo potente, come il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex con una capacità di raffreddamento di 10.500BTU. Si tratta di un vero modello top di gamma, con un compressore potente in grado di raffreddare in pochissimo tempo qualsiasi stanza, strizzando anche l’occhio al risparmio energetico. Per rendere anche più fresche le stanze, il dispositivo è in grado anche di generare un forte flusso d’aria, sempre molto utile nelle calde giornate estive. Anche il rumore prodotto è tenuto sotto controllo grazie alla tecnologia sviluppata da Electrolux. Per rispettare l’ambiente si utilizza il gas R290. Tra le modalità di utilizzo troviamo la funzione "Sleep" per la notte e il timer fino a un massimo di 24 ore. Presente anche un filtro anti-polvere per non rovinare le componenti interne.

