Black Friday Amazon 2022: i migliori smartphone in offerta

Inutile nascondersi: gli smartphone sono il prodotto tecnologico più ricercato e desiderato del Black Friday Amazon 2022. In questi giorni dieci giorni di offerte top che Amazon ha deciso di riservare ai suoi utenti c’è veramente l’imbarazzo della scelta. I dispositivi in offerta sono decine e si adattano a tutte le tasche: ci sono dispositivi come l’iconico Nokia 110 che costano meno di 40€ e si arriva a smartphone come il Galaxy S22 Ultra che troviamo a poco meno di 1.000€ (anche grazie allo sconto del 27%).

Trovare lo smartphone che più si adatta alle proprie esigenze è tutt’altro che semplice e per questo motivo abbiamo suddiviso questa guida all’acquisto per fasce di prezzo. Così puoi scegliere il dispositivo che rientra nel tuo budget e che si adatta alle tue necessità.

Se i prezzi presenti nei banner dei prodotti non sono aggiornati, cliccateci e aprite la pagina su Amazon: lì vi apparirà il prezzo e lo sconto esatto. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Black Friday Amazon 2022: smartphone sotto i 100€

Per acquistare un telefono cellulare utile nella vita quotidiana non è sempre necessario spendere una cifra elevatissima. Se si vuole un dispositivo che svolga le funzioni principali (chiamare, inviare messaggi, scattare qualche immagine), molto spesso basta spendere anche meno di 100€. Come, ad esempio, per il Nokia 110 o il Nokia 225, dispositivi che troviamo entrambi a meno di 50€. Per chi, invece, è alla ricerca di uno smartphone un po’ più completo ci sono delle ottime alternative: il Nokia C2 (89,90€) e soprattutto il realme Narzo 50i, uscito sul mercato da pochissime settimane e che troviamo con uno sconto di quasi il 30%.

Nokia 110

Nokia 225

Nokia Italia C2

realme Narzo 50i

Smartphone fascia 100 – 250 euro: le migliori offerte del Black Friday Amazon 2022

Aumentando il budget si riescono ad acquistare smartphone un po’ più funzionali e più performanti. Grazie alle offerte del Black Friday 2022 di Amazon si riescono a fare anche ottimi affari, come ad esempio l’Oppo Reno 7 disponibile al minimo storico con uno sconto del 34% (risparmi 110€), oppure il nuovissimo Poco M5 che troviamo sempre al minimo storico. Ottimi prezzi anche per l’Oppo A54s e il Samsung Galaxy M33 (26% di sconto).

realme Narzo 50A Prime

Oppo A16

Poco M5

Oppo Reno 7

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Samsung Galaxy M33

Black Friday Amazon 2022: smartphone tra i 250 – 500 euro

La fascia di mercato tra i 250 e i 500 euro è solitamente quella più interessante per gli smartphone. I produttori si sfidano per lanciare dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e troviamo anche smartphone che hanno poco da invidiare a dispositivi ben più costosi. Come, ad esempio, il Redmi Note 11 Pro che troviamo a poco più di 250€, ma presenta una scheda tecnica con un comparto fotografico di livello professionale. Oppure il OnePlus 9 che è in tutto e per tutto un dispositivo premium, con l’unica "pecca" di essere uscito nel 2021 (sconto del 40% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino).

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

OnePlus Nord 2

Samsung Galaxy A33

OPPO Reno6

Google Pixel 6a

realme GT 2

Xiaomi 12 Lite

OnePlus 9

I migliori smartphone premium in offerta al Black Friday Amazon 2022

Gli smartphone premium sono il sogno di tutti e grazie alle offerte del Black Friday 2022 di Amazon diventano anche un po’ più alla portata. Per dispositivi come il Galaxy S22 Plus (in offerta al minimo storico con uno sconto che supera i 300€), il OnePlus 10T o lo Xiaomi 12 si tratta di promo esclusivi con prezzi al minimo storico. Occasioni che capitano poche volte durante l’anno e che per questo motivo bisogna approfittarne subito. Inoltre, per questi dispositivi c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Xiaomi 12

OnePlus 10T

Samsung Galaxy S22+

OnePlus 10 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Per chi è alla ricerca di dispositivi veramente esclusivi, troviamo in offerta anche gli smartphone pieghevoli di Samsung, sia il Galaxy Z Flip4, sia il Galaxy Z Fold 4. Lo sconto si aggira sui 200-300€, una cifra ottima per dispositivi con tecnologie innovative.

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

