Black Friday Amazon: i migliori elettrodomestici in offerta

Il Black Friday è anche l’occasione per acquistare e "aggiornare" i propri elettrodomestici. La tecnologia ha oramai pervaso la nostra vita ed è arrivata anche a modificare vecchie abitudine oramai consolidate. I robot aspirapolvere hanno preso il sopravvento sui vecchi aspirapolvere a filo, le friggitrici ad aria hanno in parte sostituito il forno e le friggitrici "classiche, e anche la lavatrice è diventata più intelligente, grazie alla possibilità di controllarla da remoto con lo smartphone. Dispositivi sempre più tech, che consumano sempre meno energia, ma che allo stesso tempo sono anche più costosi. Per acquistare un robot aspirapolvere top si possono spendere anche più di 1000 euro, mentre per un’ottima friggitrice ad aria il prezzo può superare i 150-200 euro. Per questo motivo aspettare eventi come il Black Friday è la soluzione migliore e si riescono a risparmiare anche centinaia di euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo attive su Amazon per il Black Friday su alcune categorie di elettrodomestici. Le trovi poco più in basso, suddivise per prodotto e per fascia di prezzo.

Black Friday: i migliori robot aspirapolvere

A voi la scelta. Il Black Friday di Amazon è il momento migliore per acquistare il nuovo robot aspirapolvere e il motivo è abbasta chiaro e semplice: trovi tantissimi modelli in offerta e riesci anche a risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Una scelta così ampia ti permette di prendere le giusta decisione in base alle tue necessità. Se il budget non è tantissimo, puoi optare per un modello lowcost come il Lefant mini che trovi a meno di 100€ (sconto del 60%), oppure lo yeedi vac 2 (doppio sconto, costa poco più di 150€) o il Dreame D9 Max. Altra ottima offerta riguarda un modello top di gamma uscito da un po’ di tempo sul mercato, ma che trovi a un prezzo eccezionale. Stiamo parlando dell’iRobot Roomba e5154, disponibile con uno sconto di ben 300€ sul prezzo di listino e lo paghi meno di 200€.

Aumentando un po’ il budget, aumentano anche le funzionalità offerte. Come ad esempio il roborock S8, dotato di una grandissima potenza di aspirazione, oppure il robot Philips HomeRun Serie 300 che, oltre a lavare il pavimento, dispone anche della stazione per lo svuotamento. Se, invece, state puntando a un modello premium, la miglior offerta che possiate trovare è quella sull’Ecovacs Deebot X1 OMNI: grazie al doppio sconto lo paghi praticamente la metà.

LEFANT

Dreame D9 Max

yeedi vac 2

iRobot Roomba e5154

ECOVACS DEEBOT N10 PLUS

iRobot Roomba I7156

Philips HomeRun Serie 3000

roborock S8

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Black Friday: le migliori friggitrici ad aria

Il re incontrastato tra gli elettrodomestici per la cucina. Stiamo parlando della friggitrice ad aria, campionessa di vendite negli ultimi anni. E anche in questo Black Friday sta facendo registrare numeri record, con centinaia di modelli venduti ogni giorno. Uno dei segreti del suo successo, oltre alla semplicità di utilizzo e alle dimensioni compatte, è anche il prezzo. Rispetto a tanti altri elettrodomestici per la cucina (come ad esempio i robot e le impastatrici) ha un prezzo contenuto: una friggitrice ad aria per due persone costa anche meno di 40-50 euro, una cifra alla portata di molti. I modelli di ultima generazione e dalle dimensioni un po’ più grandi non costano più di 150-200 euro, un prezzo alla fine abbordabile.

Ogni friggitrice ad aria si differenzia dall’altra per le funzioni offerte, ma grosso modo sono più o meno le stesse. Oltre a cuocere in modo sano patatine e altri cibi da "frittura", questi piccoli forni ventilati permettono anche di grigliare carne e verdure, oppure di cuocere i dolci. Un elettrodomestico multiuso che non può mancare nella tua cucina. Abbiamo selezionato una decina di modelli che coprono tutte le varie fasce di prezzo: dalle più economiche fino alle più costose.

Ariete Airy Fryer Compact

Cecofry Pixel 2500

Moulinex EasyFry Deluxe

Electrolux Create 5

Cecotec Air Fryer

Philips Airfryer 3000 Serie XL

G3 Ferrari Friggisano 2.0

Moulinex Easy Fry & Grill

Moulinex Easy Fry & Grill Vision

Ninja Foodi Max Dual Zone Digital Air Fryer

Black Friday: le migliori macchine per il caffè

Una delle abitudini che un italiano non potrà mai perdere è farsi un buon caffè al mattino, dopo i pasti o durante le pause da lavoro. E non caso le macchine per il caffè sono tra i prodotti più venduti in eventi come il Black Friday. Il merito è anche delle promo disponibili per alcuni dei modelli più ricercati. C’è veramente l’imbarazzo della scelta, dalle macchinette economiche, ideali per chi vive solo o per l’ufficio, fino a quelle un po’ più tecnologiche che oltre al caffè permettono anche di preparare bevande complesse come il cappuccino e le tisane. Per diventare dei baristi ogni mattina. Ecco la nostra selezione.

Bialetti Mignon

Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Lavazza A Modo Mio Jolie

Nespresso Vertuo Next

Gaggia Viva Style

Philips Series 2200

Nespresso MACCHINA INISSIA E 100 CAPSULE

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Black Friday: le migliori scope elettriche in offerta

Parzialmente sostituite dai robot aspirapolvere, ma in molte case degli italiani ancora resistono e persistono. Stiamo parlando delle scope elettriche, diventate negli ultimi anni sempre più hi-tech e tecnologiche grazie a nuove tecnologie e all’utilizzo delle batteria al posto del filo della corrente. I modelli più avanzati, inoltre, sono anche versatili: oltre ad aspirare il grosso della polvere si trasformano anche in aspirabriciole, oppure possono togliere lo sporco dagli angoli più complicati. Noi abbiamo scelto i modelli con un rapporto qualità-prezzo molto elevato e al minimo storico.

YISORA Aspirapolvere Senza Fili

Ariete Handy Force

Hoover H-FREE 100

Hisense HVC6133W

Tineco A11 Pet

Philips

Tineco FLOOR ONE S3

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Bosch Unlimited Serie 6

Tineco FLOOR ONE S5

Black Friday: le migliori lavatrici, lavasciuga e asciugatrici in offerta

Non solo elettrodomestici di piccoli dimensioni, su Amazon oramai è possibile acquistare anche lavatrici, lavasciuga e asciugatrici con la consegna gratuita a casa. Ma non solo. Puoi anche impostare il ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico. Un servizio molto utile e direttamente a casa tua. In questo Black Friday trovi alcuni modelli con ottime offerte e con sconti anche elevati che ti permettono di risparmiare centinaia di euro rispetto a quello di listino. Devi solo scegliere il modello che meglio si adatta alla tue necessità, scegliere la modalità di pagamento (per alcuni puoi dilazionare il pagamento a rate) e aspettare che venga consegnata a casa tua.

Lavatrice Samsung WW60A3120WE/ET

Lavatrice Electrolux Slim

Lavatrice Electrolux PerfectCare 500

Haier Serie I-Pro 7 Lavasciuga Slim

Candy asciugatrice smart

Asciugatrice Samsung EcoDry

Asciugatrice Candy Smart Pro