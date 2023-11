Black Friday Amazon: i migliori smartphone in offerta

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente cominciato. Anche se sarebbe più corretto parlare di Black Week. Per quest’anno il sito di e-commerce ha fatto le cose in grande: dal 17 al 27 novembre saranno dieci giorni dedicati agli sconti e agli acquisti per il Natale. Non a caso il periodo di reso gratuito è stato esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi comprare oggi e restituire senza troppi problemi anche all’inizio del prossimo anno. Tra i prodotti più attesi di questo evento ci sono sicuramente gli smartphone, da sempre i pezzi forti di questi eventi speciali targati Amazon.

Anche quest’anno il sito di e-commerce non ha tradito le aspettative. Trovi tantissimi telefoni in offerta e per tutte le tasche. Si va dal Galaxy S23 Ultra, uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2023, in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro, fino al Redmi Note 11S, un telefono lowcost che trovi a poco più di 100€. Nel mezzo smartphone molto interessanti al minimo storico. Ve ne segnaliamo un paio, e potete approfondirli più in basso dove trovate una breve descrizione della scheda tecnica e anche il banner per accedere direttamente all’offerta su Amazon (il prezzo molto spesso non è ancora aggiornato e vi suggeriamo di cliccare sul link e aprire la pagina prodotto): Redmi Note 11 Pro Plus a meno di 200€ (si candida a essere uno dei dispositivi top di questo Black Friday e campione di vendite), Galaxy A54 al minimo storico con uno sconto mai visto prima (ottimo smartphone top di gamma, validissima alternativa a chi non vuole spendere più di 400€) e infine l’Oppo A16s (telefono che paghi meno di 110€ e che assicura ottime prestazioni).

OFFERTE BLACK FRIDAY 2023

Galaxy S23 Ultra

Tra gli smartphone Android usciti in questo 2023 è semplicemente uno dei migliori, se non il migliore. Stiamo parlando del Galaxy S23, smartphone dal design iconico grazie alla presenza della S Pen. Ma non è l’unico elemento che lo rende di un livello superiore rispetto alla concorrenza. Per capirlo basta scorrere velocemente il comparto tecnico, a partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8" con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120Hz che rende l’utilizzo quotidiano più fluido e scorrevole. Sotto la scocca è presente il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori presenti sul mercato, con a supporto ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Hai a disposizione tutta la potenza e lo spazio di cui hai bisogno per utilizzare anche app pesanti, come quelle per il fotoritocco e la produttività. Il vero punto forte del telefono, però, è il comparto fotografico grazie a una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200MP e un doppio teleobiettivo che ti permette di scattare immagini perfette in ogni situazione. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida è la ciliegina sulla torta. Tutta questa disamina sulla scheda tecnica solo per dirvi che il Galaxy S23 Ultra è in promo speciale in questo Black Friday Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino: lo paghi 1099€ e puoi anche dilazionare il pagamento.

Galaxy S23 Ultra

Redmi Note 12

Se il Galaxy S23 Ultra è il re degli smartphone Android, il Redmi Note 12 detiene la corona per gli smartphone lowcost. In questo 2023 è stato uno dei dispositivi più amati e desiderati e non può essere altrimenti. E in questo Black Friday lo trovi a un prezzo incredibile: meno di 140€ e nuovo minimo storico. A un prezzo così basso difficile trovare di meglio. Schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz (caratteristica che solitamente trovi solo sui dispositivi di fascia superiore). Processore Snapdragon 4 Gen 1 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna: assicurano la giusta potenza e il giusto spazio a disposizione. Il comparto fotografico ti permette di toglierti più di qualche soddisfazione grazie alla fotocamera principale da 50MP. La batteria a lunga durata con ricarica rapida fino a 33W è la soluzione ideale. A questo prezzo è uno dei migliori affari di questo Black Friday.

Redmi Note 12

Oppo Reno 10 e Oppo Reno 10 Pro

Non poteva di certo mancare Oppo con i suoi dispositivi in questo Black Friday di Amazon. E per il grande evento, il colosso cinese ha messo in offerta il meglio di quanto possa offrire, a partire dall’Oppo Reno10 e dall’Oppo Reno10 Pro. Due smartphone che oltre il nome condividono anche gran parte della scheda tecnica, anche se con alcune differenze. In ogni caso si tratta di due telefoni che assicurano ottime prestazioni: processori di ultima generazione con modem 5G incluso, uno schermo AMOLED da ben 6,7" e con refresh rate elevatissimo e con colori unici e un comparto fotografico con tripla fotocamera molto versatile e che puoi utilizzare per qualsiasi situazione. Per il Black Friday entrambi i dispositivi sono in offerta al minimo storico e con sconti che superano il 30%.

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Può diventare la miglior offerta di questo Black Friday Amazon. E i motivi sono tanti. A partire dall’incredibile sconto del 47% che fa scendere il prezzo sotto i 200€ e lo fa diventare un vero best-buy. Meno di 200€ per uno smartphone dotato di un ottimo processore Snapdragon 695 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Eccezionale anche lo schermo da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende scorrevole con ogni app. Nella parte posteriore trovi uno dei punti forti del dispositivo: la fotocamera principale da 108MP che ti permette di scattare foto e registrare video con una qualità elevatissima. A chiudere il cerchio una batteria da 5000mAh con ricarica a 67W che permette di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo. Approfittane subito.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Galaxy A54

Non è potente come il Galaxy S23 Ultra, ma è comunque un dispositivo dalle potenzialità enormi e che si difende piuttosto bene. E che per questo Black Friday trovi anche a un prezzo eccezionale. Stiamo parlando del Galaxy A54. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino e risparmi quasi 200€. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono decisamente superiori: per capirlo basta poco. Processore Samsugn Exynos 1380 con modem per il 5G integrato, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD assicura una fluidità elevata grazie al refresh rate fino a 120Hz. Il comparto fotografico è la classica sicurezza Samsung: fotocamera professionale da 50MP supportata da un sensore ultragrandangolare da 12MP e da un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale è da 32MP. La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

Galaxy A54

Galaxy S23 Plus

Se siete alla ricerca di un dispositivo dallo schermo grande e con prestazioni eccezionali, il Galaxy S23 Plus è quello che fa per voi. Si tratta della versione big del Galaxy S23 con cui condivide la maggior parte della scheda tecnica, a esclusione dello schermo Super AMOLED da 6,6" e della batteria da 4700mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Per il resto è il classico smartphone premium di Samsung, con processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e ben 512GB di memoria interna. La tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e doppio sensore ultragrandangolare e teleobiettivo da 10 MP e da 12MP completa il quadro. Solo per il Black Friday Amazon lo trovi al minimo storico con uno sconto che supera il 30% rispetto a quello di listino. Il prezzo scende sotto i 1000€ e fai un super affare. Approfittane subito.

Galaxy S23 Plus

Oppo Find X5

Uno smartphone top di gamma senza nessun compromesso. L’Oppo Find X5 è disponibile per il Black Friday in super promo con uno sconto del 50% rispetto a quello di lancio. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo. Si tratta di uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico: tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultragrandangolare da 50MP e teleobiettivo da 13MP. Un comparto che trovi solo su dispositivi molto più costosi. Ottimo anche lo schermo da 6,55" con refresh rate fino a 120Hz con a bordo il processore Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria da 48000mAh ti supporta fino a fine giornata senza troppi problemi. La garanzia è anche estesa di ulteriori sei mesi rispetto ai ventiquattro presenti di default.

Oppo Find X5

Moto Edge 30 Fusion

Nella categoria "affari da non farsi scappare", ci rientra sicuramente questo Moto Edge 30 Fusion. Ottimo telefono Motorola che si caratterizza per una scheda tecnica super performante e con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. A tutto questo puoi aggiungerci anche il super sconto del 46% (rispetto a quello di listino) che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a lo paghi meno di 400€. Lo smartphone è dotato di uno schermo OLED da 6,5" con refresh rate fino a 144Hz, di un processore Snapdragon 888+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera principale da 50MP di livello professionale ti permette di scattare foto e registrare video con una qualità elevata. Chiudiamo con la batteria da 4400mAh con cui arrivi a fine giornata senza problemi,

Moto edge 30 Fusion

Realme 9 Pro+

A un prezzo così basso non lo si vedeva da tantissimo tempo e si candida a essere uno dei telefoni best-buy di questo Black Friday Amazon. Stiamo parlando del Realme 9 Pro+, un telefono medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di fascia superiore, ma che solo per pochissimi giorni trovi a meno di 250€ grazie al super sconto Black Friday. Uno smartphone con una scheda tecnica molto interessante: processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD assicura un’ottima qualità delle immagini anche sotto la luce diretta del sole. Comparto fotografico molto interessante con sensore principale da 50MP, coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La batteria da 4500mAh si ricarica velocemente. Un affare per chi è alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Realme 9 Pro Plus

Redmi Note 11S

Prezzo small per l’ottimo Redmi Note 11S. Se siete alla ricerca di uno smartphone che costa poco ma che allo stesso tempo offre una fotocamera da 108MP, questo telefono Xiaomi fa al caso vostro. Per il Black Friday di Amazon è anche disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico: meno di 150€ per un dispositivo con ottime performance. Rispetto al prezzo di lancio, lo sconto è praticamente del 50%. Altre caratteristiche interessanti: schermo AMOLED da 6,43" con refresh rate elevato, processore MediaTek Helio G96 che assicura ottime prestazioni e anche una batteria da 5000mAh per un utilizzo prolungato. Insomma, il classico smartphone lowcost Xiaomi con i super poteri.

Redmi Note 11S

Oppo A16s

Smartphone per tutte le tasche. In questo Black Friday di Amazon trovi telefoni per tutte le fasce di prezzo, come questo Oppo A16s, disponibile in questi giorni a poco più di 100€. Un telefono entry level che si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni. Schermo da 6,52 pollici, processore che supporta qualsiasi applicazione e anche una tripla fotocamera posteriore con cui puoi dare libero sfogo alla tua creatività. Non manca una batteria top da 5000mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale.

Oppo A16s

Moto e32s

Altra valida alternativa se vuoi spendere pochissimo. Per il Black Friday di Amazon trovi il Moto e32s in offerta con uno sconto del 42% e costa meno di 105€. Uno smartphone da utilizzare come muletto o da acquistare se le uniche azioni che svolgi con il telefono sono chiamare, inviare messaggi con le app di messaggistica tipo WhatsApp e controllare i tuoi profili social. Il telefono si caratterizza per un display Max Vision da 6,53" con refresh rate fino a 90Hz, una tripla fotocamera con sensore principale da 16MP e un processore octa-core dalle buone prestazioni. Immancabile la batteria da 5000mAh a lunghissima durata.

Moto e32s