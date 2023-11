Black Friday: i migliori tablet in offerta

Fonte foto: Samsung Newsroom USA

Il tablet è diventato un dispositivo insostituibile per tantissime persone. Dopo una diffidenza iniziale che ne ha bloccato un po’ la crescita e le vendite, questo dispositivo a metà tra uno smartphone (anche se non lo puoi utilizzare per fare le chiamate) e un computer portatile è diventato sempre più amato, anche grazie allo sforzo profuso dai vari produttori per renderlo utile nella vita di tutti i giorni. Il tablet si è trasformato in un ottimo device da utilizzare nel tempo libero mentre sei sdraiato sul divano per leggere quale rivista (in sostituzione del lettore di e-book), giocare ai tanti giochi compatibili (ce ne sono a migliaia) oppure per vedere una puntata della propria serie TV. In alternativa lo puoi utilizzare anche per lavoro collegando una tastiera e un mouse Bluetooth: puoi modificare documenti o presentazioni in pochissimo tempo. Un device, quindi, molto versatile e sempre più richiesto dagli italiani e dalle italiane. E quale miglior momento del Black Friday per acquistarne un modello che risponda alle vostre necessità?

Su Amazon trovi in offerta diversi modelli, tutti molto differenti tra di loro sia per caratteristiche sia per prezzo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo. La guida all’acquisto è divisa per fasce di prezzo: si va dai modelli più economici (ma non per questo meno potenti) come il Lenovo Tab M9 fino al Galaxy Tab S9, uno dei migliori modelli disponibili sul mercato.

Fullant Tablet

Compatto, economico , ma non per questo meno utile. Stiamo parlando di uno dei tablet più economici tra quelli disponibili in offerta in questo Black Friday 2023 di Amazon. Stiamo parlando del tablet Fullant, un dispositivo con un ottimo schermo da 10,1" ad alta risoluzione e con un’ottima luminosità. Puoi godere di tutti i tuoi programmi preferiti al meglio, oppure divertirti con i videogame. Sotto la scocca è presente un processore quad-core che assicura la giusta potenza, mentre a bordo è presente il sistema operativo Android 13 GO, quindi trovi tutte le app più utilizzate, comprese quelle delle piattaforme di video streaming. A supporto anche fino a 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La batteria a lunga durata assicura diverse ore di divertimento. Grazie allo sconto Black Friday del 35% lo paghi poco più di 70€ e fai un super affare.

Tablet Fullant da 10,1 pollici

Galaxy Tab A7 Lite

Una delle migliori promo per i tablet disponibile in questo Black Friday riguarda sicuramente il Galaxy Tab A7 Lite di Samsung. Questo tablet compatto e dalle ottime performance è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 120€. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e fai un super affare. Schermo da 8,7 pollici ad alta risoluzione e con una cornice ridotta, in modo da renderlo ancora più compatto. Leggerissimo da portare nello zaino, lo puoi utilizzare anche all’Università per prendere appunti o studiare. Il processore è una garanzia e a supporto hai 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. A questo prezzo è un affare per tutti.

Galaxy Tab A7 Lite

Lenovo Tab M9

Continuiamo con un altro tablet a meno di 100€. Questa volta parliamo del Lenovo Tab M9, anche lui disponibile in offerta per il Black Friday di Amazon. Lo sconto di 50€ sul prezzo consigliato fa scendere il prezzo a 99,99€ e lo fa diventare un vero best-buy. Schermo da 9" con risoluzione HD, processore MediaTek Helio G80, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile). Classica scheda tecnica di un tablet lowcost che puoi utilizzare in casa per vedere film o serie TV o a scuola per prendere appunti e fare approfondimenti con i propri compagni. La batteria dura tutto il giorno e fai un super acquisto. Ottima idea regalo anche per Natale: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Lenovo Tab M9

Honor Pad 8

Saliamo un po’ di livello, sia come prestazioni sia come prezzo. Se sei alla ricerca di un tablet un po’ più veloce, un po’ più scattante e con uno schermo in altissima definizione, l’Honor Pad 8 è una delle migliori scelte che puoi fare. Oggi lo trovi per il Black Friday al minimo storico e con uno sconto speciale da non farsi scappare. La scheda tecnica ci racconta di un dispositivo che ha poco da nascondere: schermo FullView da 12 pollici con risoluzione 2K e con tecnologie uniche per proteggere gli occhi dall’affaticamento. Ottimo anche il comparto audio: puoi gustarti le tue serie TV preferite con un audio da cinema. La potenza è assicurata da ben 6GB di RAM e da una memoria interna da 128GB. La batteria da 7250mAh ti assicura un’autonomia prolungata: non devi avere paura di restare senza carica proprio nel momento clou del film che stai vedendo.

Honor Pad 8

Galaxy Tab S6 Lite

Altro tablet con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Samsung ci offre in questo Black Friday il Galaxy Tab S6 Lite dotato di S Pen con uno sconto del 42% e risparmi più di 150€ sul prezzo di listino. Un tablet con cui puoi gare veramente di tutto senza avere il timore che possa bloccarsi. A bordo trovi un processore super prestazionale supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Lo schermo da 10,4" con risoluzione FHD ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la massima risoluzione e di non perderti nemmeno un dettaglio. La presenza della S Pen, poi, è una vera chicca: la puoi usare per prendere appunti o per diventare più produttivo al lavoro o mentre studi. Un device che all’occorrenza può sostituire anche il PC e che oggi trovi a un prezzo speciale. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon.

Galaxy Tab S6 Lite

Lenovo Tab P11 Gen 2

Un’ottima alternativa ai tanti tablet Samsung presenti in questa guida e che sono il punto di riferimento tra i tablet Android. Stiamo parlando del Lenovo Tab P11 di seconda generazione, un dispositivo con ottime performance e una scheda tecnica di livello assoluto. A partire dallo schermo da 11,5" con risoluzione 2K che ti permette di godere al meglio di qualsiasi contenuto. A bordo l’ottimo processore MediaTek Helio G99 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Non finisce qui. Il tablet Lenovo ha anche la Precision Pen 2 inclusa nella confezione e che ti permette di utilizzarlo in tantissimi modi differenti. Non devi avere paura di restare senza carica: la batteria ti fa arrivare a fine giornata anche dopo un uso intenso. Per il Black Friday lo trovi al minimo storico a un prezzo di 229€.

Lenovo Tab P11

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra

Chiudiamo questa guida all’acquisto con tre "regali" fatti da Amazon in questo Black Friday. Infatti, in offerta trovi anche il Galaxy Tab S9, il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra. Si tratta dei tre tablet premium lanciati quest’anno da Samsung per competere ad armi pari con Apple. Sono dotati tutti e tre della S Pen e del processore Snapdragon 8 Gen 2 che assicura prestazioni elevatissime. Puoi collegare anche un mouse e una tastiera Bluetooth e trasformarli velocemente in dei dispositivi da lavoro. La differenza principale tra i tre modelli è la grandezza e la risoluzione dello schermo: il Galaxy Tab S9 Ultra è la cosa che più si avvicina a un computer portatile e per molte caratteristiche è anche superiore. Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistarli, questo è il momento giusto. Potete anche pagarli a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto.

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

