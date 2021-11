Black Friday: la soundbar Yamaha C20A è l'affare della settimana

Lo sappiamo tutti: il Black Friday è una grande occasione per comprare prodotti di ottima qualità a prezzi stracciati. E sappiamo anche che tra i prodotti più desiderati del 2021 ci sono le soundbar, che sono in grado di risolvere gran parte dei problemi audio delle moderne Smart TV: bassi poco potenti, dialoghi che non si riescono a seguire, scarsa spazialità del suono.

Non è la vostra TV ad essere sbagliata, sono tutte così tranne i modelli di altissima gamma. Ed è anche normale, visto che in un dispositivo così sottile, come una televisione smart di ultima generazione, degli altoparlanti decenti fisicamente non ci entrano nemmeno. La soundbar, quindi, è quasi una spesa necessaria, l’unica soluzione in grado farci sentire bene i film e le serie TV senza dover installare ingombranti, costosi e complessi impianti surround. Ben venga, allora, lo sconto di ben 100 euro su Yamaha C20A, una delle soundbar più vendute su Amazon negli ultimi mesi.

Soundbar Yamaha C20A: caratteristiche tecniche

Yamaha C20A è, innanzitutto, un prodotto Yamaha. E questo già dovrebbe rassicurare chiunque si intenda un minimo di audio di qualità. Poi è una soundbar “di quelle facili“: la colleghi alla TV, tramite un normale cavo HDMI, e il gioco è fatto. Poi è anche possibile configurarla per ottenere un suono più adatto ai propri gusti, ma già “fuori dalla scatola" fa il suo dovere.

Si tratta di una soundbar da 60 cm di larghezza, gradevole da vedere, dalla potenza di 100 watt. La configurazione è di tipo 2.1, quindi all’interno del dispositivo c’è un subwoofer dedicato solo ai bassi. Poi c’è la modalità “Clear Voice“, specifica per esaltare le frequenze sonore dei dialoghi e utilissima durante la visione di film e serie TV.

Soundbar Yamaha C20A: l’offerta Black Friday

Il prezzo di listino della soundbar Yamaha C20A è di 249 euro, decisamente di più rispetto alla media delle soundbar da 100W, ma trattandosi di un prodotto Yamaha è chiaro che il prezzo non può essere troppo basso: la qualità si paga.

Scordatevi, però, quel prezzo: già nelle settimane scorse avevamo registrato buoni sconti su Amazon, e ve li avevamo segnalati, ma con il Black Friday si cambia proprio musica: la soundbar Yamaha C20A costa adesso 149 euro (-100 euro, -40%). Come non consigliarla, a questo prezzo.

Soundbar compatta Yamaha C20A – Potenza 100W, configurazione 2.1 con subwoofer integrato