BlackBerry torna nel 2021: smartphone con tastiera fisica e 5G

Il BlackBerry è pronto a tornare sulla scena dal 2021 con la sua classica tastiera fisica e il supporto del nuovo standard di connessione 5G. Dopo l’accordo siglato con OnwardMobility, l’azienda sta lavorando al lancio di nuovi smartphone dotati del sistema operativo Android e pensati per gli utenti business.

Lo scorso febbraio l’azienda canadese aveva annunciato la fine della produzione dei suoi iconici smartphone. Dopo mesi di incertezza, l’accordo raggiunto tra OnwardMobility, BlackBerry e l’azienda produttrice cinese FIH Mobile ne segnano una rinascita. Ad annunciare lo sviluppo e il ritorno sul mercato di nuovi BlackBerry è stato Peter Franklin, CEO di OnwardMobility, che ha sottolineato come gli utenti professionali e aziendali potranno nuovamente contare non solo sulla tastiera fisica e sul 5G dei nuovi smartphone, ma anche sugli elevati standard di sicurezza e privacy che da sempre li contraddistinguono.

BlackBerry ritorna nel 2021

Il percorso dei BlackBerry negli ultimi anni non è stato facile: dopo la vendita del marchio nel 2016 all’azienda cinese Tcl, l’ultimo modello lanciato è stato il KEY2 LE. Poi nei primi mesi del 2020 la Tcl ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione e la vendita entro il 31 agosto. Ora la OnwardMobility, azienda statunitense, ha trovato un nuovo accordo con il marchio BlackBerry: la società li venderà in Europa e in America, mentre a produrli sarà la cinese FIH Mobile, una filiale della Foxconn che produce attualmente gli iPhone per Apple.

Il CEO Franklin in un comunicato stampa spiega: “Gli smartphone BlackBerry sono noti per la protezione delle comunicazioni, della privacy e dei dati. Questa per noi è un’incredibile opportunità di rilanciare sul mercato dispositivi 5G di nuova generazione con il supporto di BlackBerry e FIH Mobile“. Oltre al 5G, i nuovi modelli potranno contare sulla tastiera fisica “qwerty” che hanno reso famoso il marchio e sul sistema operativo Android. Nessuna indiscrezione invece sulle altre caratteristiche e sul prezzo, ma il segmento di mercato resta quello del business e delle aziende.