La famiglia di power station Bluetti si rinnova con il debutto della nuova Bluetti AC2A. Si tratta della power station più piccola mai prodotta dall’azienda, specializzata nel settore dell’energia off-grid. La nuova AC2A è, quindi, una novità importante per Bluetti che espande il suo raggio d’azione con l’obiettivo di raggiungere nuovi consumatori e di soddisfare le esigenze di chi cerca una piccola power station, leggera e facile da trasportare ma dotata delle capacità giuste per l’utilizzo outdoor.

Bluetti AC2A: caratteristiche tecniche

La nuova Bluetti AC2A è una power station compatta (250x150x180 mm) e portatile, tanto da poter essere inserita, facilmente, anche in un trolley per semplificarne il trasporto (e c’è anche una maniglia ergonomica per agevolarne gli spostamenti). Il peso è di appena 3,6 chilogrammi.

La nuova Power Station di Bluetti mette a disposizione dell’utente una uscita in corrente continua da 12V e 10A (max 120W), una USB-C da 100W, due USB-A da 5V/2,4A (max 12W) e una uscita in corrente alternata da 230V e 300W di potenza massima.

Quest’ultima uscita, grazie alla tecnologia Power Lifting, può essere utilizzata per alimentare dei carichi puramente resistivi fino a 600 Watt di assorbimento.

Con carichi resistivi si intendono tutti gli elettrodomestici il cui consumo elettrico è dovuto soprattutto a resistenze, come gli asciugacapelli e le stufette. In questi casi la Bluetti AC2A riesce ad erogare più potenza e ad alimentare dispositivi più energivori. Chiaramente, però, la durata della batteria ne risente.

La capacità complessiva della batteria è di 204,8 Wh, quindi con un assorbimento di 600W la Power Station resta accesa per circa venti minuti, con uno da 100W per due ore.

La batteria può essere ricarica rapidamente, raggiungendo l’80% di carica in 45 minuti. Da notare, inoltre, la presenza di un ingresso solare da 200 W che consente l’abbinamento ad accessori esterni come il pannello Bluetti PV200 (con cui è possibile raggiungere una carica completa in 70 minuti).

Da segnalare anche la possibilità di espansione: per incrementare la capacità della AC2A è possibile abbinare una batteria di espansione B80 (806 Wh). Il rumore durante il funzionamento è inferiore a 50 dB e c’è un display LCD per accedere alle funzoni disponibili, che comunque possono essere gestite anche tramite l’app per smartphone.

Molto interessanti sono i dati sulla longevità forniti da Bluetti: secondo l’azienda, la tecnologia LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) garantisce un ciclo di vita superiore di 6 volte rispetto alle batterie tradizionali e il mantenimento dell’80% della capacità anche dopo 3.000 cicli di ricarica (pari a circa 8 anni di utilizzo). La garanzia è di 5 anni.

Bluetti AC2A: prezzo e disponibilità

La nuova Bluetti AC2A debutta sul mercato italiano questa settimana. L’azienda, infatti, ha confermato che le vendite partiranno il 2 di febbraio. Per gli utenti ci sarà la possibilità di acquistare la power station tramite il sito ufficiale Bluetti oppure presso uno dei rivenditori autorizzati. Il prezzo di lancio è fissato in 229 euro.

Il dispositivo è in vendita anche su Amazon, dove è disponibile allo stesso prezzo grazie ad un coupon da 70 euro da selezionare manualmente prima di passare al carrello.

