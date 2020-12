Bonus PC e tablet: quali sono i modelli offerti dagli operatori

Sono 200 gli operatori telefonici, grandi e piccoli, che hanno presentato domanda ufficiale ad Infratel per essere accreditati attraverso la piattaforma voucher per l’erogazione del Bonus PC, tablet e Internet, ma sono solo 17 i modelli di computer e tablet proposti dai 150 operatori ad oggi accreditati.

Questa enorme differenza tra i soggetti autorizzati a proporre agli utenti un tablet o un computer usufruendo dello scondo previsto dal bonus e i modelli effettivamente disponibili si spiega con la controversa lista dei requisiti tecnici che l’hardware deve soddisfare per essere approvato da Infratel. Nelle scorse settimane questa lista è stata oggetto di forti critiche, per un motivo molto semplice: non ci sono sul mercato dispositivi con le caratteristiche tecniche richieste da Infratel. Per questo motivo la società che fa capo a Invitalia ha dovuto fare un piccolo passo indietro e accettare che i requisiti potessero essere soddisfatti anche fornendo hardware aggiuntivo: se la webcam non è conforme l’operatore può aggiungerne una esterna, se la batteria non è abbastanza grande può aggiungere un powerbank. Nonostante tutto ciò ad oggi la lista dell’hardware approvato da Infratel è molto breve: appena 9 tablet e 8 laptop.

Bonus PC e tablet: i modelli di tablet approvati

Dalla lista pubblicata da Infratel, emerge che gli unici tablet che gli utenti potranno ricevere se aderiscono ad una delle offerte degli operatori con il bonus statale sono:

Huawei MatePad

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung S5E

Lenovo Tab M10 FHD Plus (con Powerbank da 10.000 mAh)

Lenovo Yoga Smart Tab

Microtech eTab LTE

Blackview Tab 8

Bonus PC e tablet: i modelli di laptop approvati

Gli otto PC laptop che gli utenti potranno ricevere con il bonus invece sono: