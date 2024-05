Heartstopper 3: nel cast ci sarà anche un attore di Bridgerton

Fonte foto: Netflix/X

Ci sono interessanti novità nel cast di Heartstopper 3. La serie tv britannica, le cui prime due stagioni sono già disponibili su Netflix, è tratta dal webcomic omonimo di Alice Oseman ed è tutta incentrata sulla storia d’amore tra Nick e Charlie.

Le puntate esplorano, con un tono apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica, diverse tematiche del mondo LGBTQ+. La terza stagione si preannuncia frizzante: tra le new entry del cast, infatti, c’è anche un volto noto e amato della serie tv Bridgerton.

Jonathan Bailey in Heartstopper 3

Jonathan Bailey è uno degli attori di Bridgerton che più fa battere il cuore delle e dei fan… e c’è da scommettere che accadrà lo stesso anche nella terza stagione di Heartstopper, nella quale è previsto un suo cameo.

In Bridgerton Bailey interpreta il ruolo di Anthony Bridgerton. In Heartstopper 3, invece, sarà Jack Maddox. La sua partecipazione alla terza stagione è stata confermata da Netflix con un breve video pubblicato sui social.

Vogliamo presentarvi qualcuno: Jonathan Bailey si unirà alla terza stagione di Heartstopper per un'apparizione cameo nel ruolo di Jack Maddox, l'Instagram crush di Charlie 🌸 pic.twitter.com/vQBVV3odg1 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 25, 2024

Basato sul personaggio del fumetto di nome Henry Maddox, Jack Maddox è un giovane uomo affascinante e relativamente famoso (è un classicista celebre su Instagram) per il quale Charlie si prende una cotta.

Heartstopper 3: le altre novità nel cast

Non è questa però l’unica novità nel cast della terza stagione. In Heartstopper 3 ci saranno anche Hayley Atwell, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Peggy Carter, ed Eddie Marsan, visto in Ray Donovan e Ragazze Elettriche.

Atwell sarà la zia di Nick, Diane, «la quale lo porta a Minorca per le vacanze estive e ha alcuni consigli difficili da dargli sulla sua relazione», ha spiegato Alice Oseman, ideatrice della serie.

Marsan sarà invece «Geoff, lo psicologo saggio e schietto di Charlie», ha proseguito Oseman. «Possiamo tutti essere contenti del fatto che ci sarà anche lui, considerando che la terza stagione approfondirà molto di più i problemi di salute mentale di Charlie».

Anticipazioni e spoiler su Heartstopper 3

Non è possibile sapere quanto l’adattamento televisivo seguirà la trama della serie a fumetti, ma proprio leggendo quest’ultima è già possibile ipotizzare anticipare qualche evento dei prossimi episodi.

Nel fumetto, infatti, la cotta di Charlie per Maddox rende il suo ragazzo, Nick, insicuro e geloso. Lo stesso Nick però più tardi si prende una cotta per un’altra celebrità.

Quando esce Heartstopper 3

La terza stagione di Heartstopper arriva su Netflix a ottobre 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.