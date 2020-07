Boris 4, quasi ufficiale la nuova stagione su Netflix

“Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi“. Con queste parole Lorenzo Mieli, produttore delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, riaccende le speranze per una quarta e (forse) ultima stagione di Boris, serie TV trasmessa inizialmente su Fox e che dal 1 maggio 2020 è tornata su Netflix, ottenendo un grande successo. Questo sembra aver spinto i produttori e gli sceneggiatori a riprendere un discorso mai sopito: la quarta stagione di Boris.

Le parole del produttore hanno dato adito a tante supposizioni: sarà una sorta di reunion alla Friends? Oppure una serie TV vera e propria composta da almeno sei-otto episodi? Difficile fare supposizioni senza un comunicato ufficiale o qualche parola dei diretti interessati, ossia gli attori che hanno reso grande la serie TV. In più occasioni hanno dato la loro disponibilità per un’ulteriore stagione di Boris, ma i vari impegni e progetti non hanno mai permesso un impegno ufficiale.

Boris 4, pronta la reunion per una nuova stagione

Una piccola reunion, per una serie breve di poche puntate, ma che farà felici i tanti appassionati italiani. Sembra tutto pronto per Boris 4, una nuova stagione di una delle serie TV più amate degli ultimi decenni. René Ferretti e la sua troupe sono pronti per tornare a girare una nuova stagione de Gli Occhi del Cuore, oppure a imbarcarsi in una nuova avventura, magari il progetto Machiavelli bramato da tutti, ma che nessuno vuole fare.

Su dove verrà trasmessa la nuova stagione di Boris è difficile fare delle previsioni. L’ipotesi più probabile è Netflix, che ha dimostrato di puntare sulle produzioni originali italiane e che ha ottenuto un ottimo riscontro da quando la serie TV è tornata sulla piattaforma dal 1 maggio.

Come rivedere Boris su Netflix

In attesa di qualche comunicazione ufficiale da parte degli attori o dello stesso produttore, gli appassionati possono vedere Boris in streaming su Netflix. Per farlo bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, computer e smart TV.

Per guardare Boris bisogna lanciare Netflix, inserire le proprie credenziali e cercare Boris. Apparirà il banner della serie TV e cliccandoci sopra si potrà scegliere quale episodio vedere.