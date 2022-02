Bridgerton 2: i nuovi dettagli del trailer

L’atmosfera è elettrica tra Lord Anthony Bridgerton e Kate Sharma: bastano i pochi secondi del trailer di Bridgerton 2, rilasciato pochi giorni fa da Netflix, per capire che tra il protagonista e la new entry del cast scoccheranno scintille di astio e forse anche di passione. L’attesissima serie tv, targata Shondaland, debutterà il 25 marzo 2022.

Bridgerton, la cui prima stagione ha ottenuto su Netflix un successo da record, è ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. La serie è basata sui romanzi di Julia Quinn e ne mantiene l’impostazione: ogni libro è dedicato a un diverso personaggio e così, dopo un’intera stagione incentrata sulle vicissitudini amorose di Daphne, i riflettori adesso si spostano sul fratello maggiore Anthony. Nella seconda stagione sarà lui a destreggiarsi tra corteggiamenti ed equivoci con l’obiettivo di cercare una moglie adeguata ai suoi standard. Ma le cose, a quanto pare, andranno in modo diverso rispetto ai piani…

Bridgerton 2: trailer e anticipazioni

Sono diverse le anticipazioni che emergono dal trailer di Bridgerton 2. La prima cosa da sapere è che anche questa stagione, come la prima, sarà guidata dalla voce e dalla penna di Lady Whistledown. È questo il nome dietro cui si è a lungo celata una figura misteriosa e spietata, autrice di uno spregiudicato giornale che metteva per iscritto tutti i pettegolezzi dell’alta società inglese.

In realtà l’identità di Lady Whistledown ormai non è più segreta, per lo meno per gli spettatori: come svelato nel finale della prima stagione, e come ribadito anche nel trailer della seconda, si tratta dell’insospettabile Penelope Featherington. La sua penna sta per tornare più affilata che mai, assolutamente determinata a mettere alla berlina nobildonne e gentiluomini.

Quel che sappiamo con certezza, poi, è che nella seconda stagione il cuore di Lord Anthony Bridgerton (interpretato da Jonathan Bailey), dopo varie peripezie, inizierà a battere per Kate Sharma (Simone Ashley). Nel trailer vediamo la ragazza lanciargli sia sguardi di sincero interesse sia occhiate glaciali, ma siamo pronti a scommettere che, alla fine, sarà l’amore a trionfare.

La trama: di cosa parla Bridgerton 2

Per salvaguardare il nome della sua famiglia, Anthony Bridgerton è determinato a incontrate una giovane donna da sposare: così cerca una consorte all’altezza delle sue aspettative tra le debuttanti, ma senza successo.

Le cose cambiano quando la famiglia Sharma, tra cui le sorelle Edwina e Kate, arriva in Inghilterra dall’India. Anthony inizia a corteggiare Edwina (interpretata da Charithra Chandran), pur senza nutrire per lei un sincero interesse. Quando la sorella maggiore Kate viene a conoscenza delle intenzioni poco serie di Anthony, cerca di ostacolarne il corteggiamento. Inevitabilmente Kate e Anthony si scontrano a più riprese, ma la tensione e il disprezzo finiscono per avvicinarli uno all’altra, con esiti del tutto imprevisti.