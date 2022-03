Domani esce Bridgerton 2: come prepararsi

L’attesa è finalmente finita: esce in streaming domani, 25 marzo 2022, su Netflix la seconda stagione di Bridgerton, attesissima serie tv prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen e ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Ecco tutte le novità da conoscere per prepararsi all’attesissima visione.

La prima stagione di Bridgerton aveva avuto un successo record, raggiungendo ben 82 milioni di spettatori nei primi 28 giorni di uscita su Netflix. Un numero non da poco, che ha alzato l’asticella dell’aspettativa del pubblico nei confronti della seconda stagione. Il nuovo capitolo della storia, che sarà diffuso sulla piattaforma di streaming tra poche ore, avrà per protagonista Anthony, il primogenito dei Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey. Deciso a trovare una moglie per salvare il nome della sua famiglia, Anthony si troverà coinvolto (suo malgrado) in un delicato triangolo amoroso.

La trama di Bridgerton 2

Per prima cosa, è utile ripassare la trama. Come detto, Anthony Bridgerton è in cerca di una moglie e, nonostante sia uno scapolo estremamente ambito, fatica a trovare la donna giusta. Le sue attenzioni si dirigono infine verso Edwina Sharma (interpretata da Charithra Chandra), una giovane da poco arrivata in Inghilterra dall’India con la sua famiglia e che è stata eletta “diamante della stagione" dalla regina Charlotte.

Edwina è accompagnata dalla sorella maggiore Kate (Simone Ashley) che, non appena scopre che Anthony non prova un reale sentimento nei confronti della sorella minore, si oppone all’unione. Tra Kate e Anthony si crea quindi una forte tensione, che oscilla tra l’astio e l’interesse, tra il disprezzo accentuato e la passione repressa.

Entrambi sono mossi dal senso di responsabilità (Kate deve “sistemare" Edwina con un buon matrimonio, Anthony deve salvaguardare il nome dei Bridgerton sposandosi) e per questo lottano contro i propri sentimenti o li mettono in secondo piano rispetto ai bisogni altrui. Ma alla fine l’amore riuscirà a trionfare?

Chi è e cosa fa Lady Whistledown

Le fila della trama sono come sempre tirate Lady Whistledown, che, come sanno gli spettatori della prima stagione, è in realtà Penelope Featherington (interpretata da Nichola Coughlan). Anche nella famiglia Featherington non mancano gli avvenimenti e nelle prime puntate della seconda stagione torna a galla un fatto già accennato nella prima stagione, ovvero il segreto innamoramento di Penelope per Colin Bridgerton.

Tutte le anticipazioni su Bridgerton 2

Stando a quanto riporta la stampa che ha visto le prime sei puntate di Bridgerton 2 in anteprima, la seconda stagione si mantiene allo stesso livello della prima; quindi, i fan non resteranno delusi (salvo brutte sorprese nel finale!).

Come nella prima stagione, al centro della trama c’è un lungo corteggiamento fatto di alti e bassi, di momenti di tensione e di altri di passione. Ma con una grossa differenza: a quanto pare, in questo secondo capitolo le scene di sesso sono drasticamente ridotte.

A che ora esce Bridgerton 2

Bridgerton 2 esce su Netflix il 25 marzo 2022. Probabilmente sarà disponibile, come avviene in questi casi, già dalle 9 del mattino.