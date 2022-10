Bridgerton 3, ancora una novità nel cast

La terza stagione di Bridgerton, le cui riprese sono iniziate lo scorso luglio, avrà per protagonisti Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton). Prendendosi qualche piccola libertà rispetto alla trama della saga letteraria di Julia Quinn, la serie prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica, Chris Van Dusen e Jess Brownell ha infatti scelto di dare spazio già in questo terzo capitolo al particolare rapporto di amicizia, o forse qualcosa di più, tra il giovane Bridgerton e la figlia minore dei Featherington.

Il nuovo cast di Bridgerton 3

Oltre al cast storico, in Bridgerton 3 – la cui data di uscita su Netflix non è ancora stata annunciata, ma sarà sicuramente nel 2023 – ci saranno alcuni volti nuovi. È già stato annunciato da tempo che Hannah Dodd sarà Francesca Bridgerton (in sostituzione di Ruby Stokes), che Daniel Francis (già visto in Stay Close) vestirà i panni di Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown) quelli di Lord Debling e James Phoon (Wreck) quelli di Harry Dankworth. Una novità di questi giorni è invece l’arrivo nel cast di Hannah New, attrice che ha già recitato nella serie Starz Black Sails e nel film Maleficent.

Bridgerton 3: cosa fa Hanna New

Per quanto è dato sapere, Hannah New sarà Lady Tilley Arnold, una nobildonna rimasta vedova in giovane età che, grazie alle significative finanze e alle proprietà che gestisce in seguito alla morte del marito, gode di grande indipendenza e benessere. Non solo: Lady Arnold fa parecchio parlare di sé, nei salotti inglesi dell’alta borghesia, perché alla libertà finanziaria abbina senza grossi problemi anche quella sessuale.

La trama di Bridgerton 3

Come detto, però, il cuore della terza stagione di Bridgerton sarà tutto dedicato a Penelope (che, come ben sanno gli spettatori, è in realtà Lady Whistledown) e Colin. La ragazza è da tempo innamorata dell’amico, che però non sembra nutrire un interesse particolare per lei, a parte un tenero affetto fraterno.

Dopo aver sentito Colin fare dei commenti sgradevoli sul suo conto durante una festa, Penelope decide di voltare pagina: rinuncia alle speranze sentimentali sull’amico e, anzi, cerca un marito che le consenta di proseguire indisturbata la sua doppia vita come Lady Whistledown.

Colin, intanto, tornato dai suoi viaggi, si rende conto che Penelope lo tratta con freddezza e, sperando di riconquistare la sua amicizia, si offre di aiutarla a trovare il marito perfetto. Il piano funziona benissimo, al punto che Colin inizia a chiedersi se desideri davvero che Penelope sposi un altro. Ma qual è la vera natura del suo sentimento?