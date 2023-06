C'è un film su Whitney Houston

Arriva in prima tv il biopic dedicato alla regina del soul pop diventata celebre in tutto il mondo. A interpretare la cantante è Naomi Ackie

Arriva in prima tv il biopic dedicato a Whitney Houston, la regina del soul pop celebre in tutto il mondo. L’appuntamento con Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, questo il titolo del film, è per questa sera, lunedì 26 giugno, su Sky e in streaming su NOW. Diretto da Kasi Lemmons, il film è del 2022 e vede nel ruolo della protagonista Naomi Ackie, attrice britannica nata nel 1991 e già vincitrice nel 2017 di un British Independent Film Awards come miglior attrice esordiente.

Il cast del film

Oltre a Naomi Ackie, che è nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Anna in Lady Macbeth, il cast di Whitney Houston – Una voce diventata leggenda include Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

Il film doveva essere inizialmente diretto da Stella Meghie, mentre in seguito Kasi Lemmons è subentrata come regista. Tra i suoi film ci sono La baia di Eva (1997), Parla con me (2007), Un Natale speciale a New York (2013) e Harriet (2019).

Di cosa parla il biopic su Whitney Houston

Il film racconta, con toni celebrativi e talvolta drammatici, la vita e la carriera di Whitney Houston, soprannominata “The Voice” per le sue straordinarie doti canore. Nata nel 1963 a Newark e morta tragicamente nel 2012, Houston ha raggiunto un enorme successo soprattutto a partire dagli anni Ottanta ed è poi diventata una delle cantanti di maggiore successo discografico al mondo. Per avere una misura di questo successo, basti pensare che nel corso della sua carriera ha venduto tra album e singoli oltre 220 milioni di copie. Inoltre, ha vinto 8 Grammy Award e 22 American Music Awards ed è stata inserita più volte nel Guinness dei primati.

Il biopic racconta l’ascesa della cantante da corista nel New Jersey ad artista con più dischi venduti e tra le più premiate di tutti i tempi. Come si legge nella nota stampa, Whitney Houston – Una voce diventata leggenda vuole essere «un viaggio stimolante, commovente ed emozionante lungo l’incredibile vita e la carriera all’avanguardia di Houston con performance sensazionali e una colonna sonora con i successi più amati di questa icona».

Dove vedere in streaming il film su Whitney Houston

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda va in onda questa sera, lunedì 26 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Drama. Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (sempre oggi, 26 giugno, alle 21.15). Il biopic è visibile anche in streaming su NOW; chi invece dovesse perdersi la messa in onda di questa sera può sempre recuperarlo on demand in un secondo momento. Il film era stato precedentemente distribuito nei cinema italiani a partire dal 22 dicembre 2022.

