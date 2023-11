C'è un nuovo film con Undici di Stranger Things

Fonte foto: Netflix

C’è un nuovo film con protagonista Millie Bobby Brown, l’attrice che interpreta Undici in Stranger Things, in arrivo prossimamente su Netflix. Il titolo è Damsel e, avvisa la piattaforma di streaming, è un’opportunità da cogliere al volo per tamponare la nostalgia dell’eroina delle serie tv più amata degli ultimi anni. D’altronde prima di rivedere Undici nella quinta e ultima stagione di Stranger Things bisogna attendere ancora parecchio: almeno un anno, forse di più. Nel frattempo, però, Millie Bobby Brown è pronta a vestire panni decisamente diversi, ma comunque eroici.

Di cosa parla Damsel: la trama

Damsel «non è una fiaba», premette Netflix. Anche se apparentemente inizia come tale. Millie Bobby Brown veste infatti i panni di una giovane damigella di tutto rispetto che accetta di andare in sposa a un affascinante principe. La favola rivela presto lati decisamente oscuri quando la protagonista scopre che non c’è alcun vero matrimonio in programma. Lo scopo della famiglia reale era reclutare la giovane come sacrificio, per riparare un antico debito.

Brown finisce così in una grotta abitata da un drago sputafuoco, senza via d’uscita. Per sopravvivere può contare solo sulla sua forza di volontà e sulle sue abilità e c’è da scommettere che questa giovane donzella saprà salvarsi da sé, dimostrando di avere ingegno e stoffa da vendere.

Il cast del film Damsel

Il film è diretto dal regista nominato all’Oscar Juan Carlos Fresnadillo. Nel cast di Damsel, oltre alla già citata Millie Bobby Brown, ci sono Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo.

Quando esce Damsel in streaming

L’uscita su Netflix di Damsel è prevista per il 2024. I piani inizialmente erano in realtà diversi, ma già ad agosto Netflix aveva comunicato il posticipo della data di uscita del film in streaming a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori che in quel momento era ancora in corso.

Gli altri film con Millie Bobby Brown su Netflix

In attesa di vedere Millie Bobby Brown in Damsel, e soprattutto di rivederla per l’ultima volta in Stranger Things, è utile sapere che su Netflix ci sono altri film in cui è protagonista. In Enola Holmes (2020) l’attrice interpreta la sorella aspirante investigatrice del più noto Sherlock Holmes. Su Netflix è disponibile anche il sequel Enola Holmes 2, uscito nel 2022.

Sulla stessa piattaforma si può recuperare anche l’esordio cinematografico di Millie Bobby Brown, ovvero Godzilla II – King of the Monsters, film del 2019 diretto da Michael Dougherty. L’attrice veste i panni di Madison Russell, ruolo che ha ricoperto anche nel sequel del 2021 Godzilla vs. Kong. Quest’ultimo film non è al momento disponibile su Netflix, ma si può noleggiare su altre piattaforme di streaming (tra cui Prime Video e TIM Vision). Per ora sono questi i soli titoli nella filmografia di Brown: Damsel sarà il suo quinto film e il terzo da protagonista.