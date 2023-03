C'è un personaggio inedito in The Boys 4

Un selfie allo specchio, da quello che ha tutta l’aria di essere un camerino, con sguardo serissimo e dito medio alzato. Con questa foto l’attore Jeffrey Dean Morgan ha fatto brevemente riferimento alla sua partecipazione alla quarta stagione di The Boys. La didascalia della foto, postata su Twitter, dice infatti "At work", ovvero "Al lavoro", e tagga l’account ufficiale della serie Amazon Original. L’ingresso dell’attore nella serie di Prime Video era già stato annunciato da qualche tempo, ma lo scatto pubblicato in questi giorni online ha riacceso la curiosità dei fan, oltre che l’impazienza di vedere le nuove puntate.

Chi è Jeffrey Dean Morgan

Nato a Seattle nel 1966, Jeffrey Dean Morgan è noto soprattutto per il ruolo di Negan nella serie televisiva The Walking Dead. Carismatico e affascinante, nel corso della sua carriera ha recitato, tra le altre cose, anche in The Burning Zone (dal 1996 al 1997), JAG – Avvocati in divisa, E.R. – Medici in prima linea, CSI – Scena del crimine, Tru Calling, Supernatural, Grey’s Anatomy, il film Watchmen e The Good Wife. Morgan aveva cercato di essere coinvolto nella serie The Boys fin dalla prima stagione, apprezzando molto il progetto, e finalmente ci è riuscito.

Jeffrey Dean Morgan in The Boys

Non sono ancora disponibili molte informazioni sul personaggio che Jeffrey Dean Morgan interpreterà nella quarta stagione della serie creata da Eric Kripke e basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Sappiamo per certo, però, che sarà un personaggio davvero tosto.

In un’intervista l’attore Nathan Mitchell, che interpreta Black Noir, ha dichiarato, facendo riferimento al ruolo del collega Morgan: «Non so quanto si possa dire riguardo quel personaggio, ma penso che la cosa più bella di questa serie sia che andiamo sempre in direzioni diverse e mostriamo trame diverse e personaggi diversi in modi che non ci si aspetterebbe. Credo che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo che rimarrà con i fan per molto tempo».

Quando esce The Boys 4?

La data di uscita della stagione 4 non è ancora nota. In un tweet dello scorso febbraio Eric Kripke ha confermato che le riprese della quarta stagione di The Boys erano in corso già da agosto 2022 e si stavano per concludere. «Sono qui [in Canada, ndr] per preparare e dirigere il finale della quarta stagione», aveva scritto. «Beh, non il finale della serie, ce ne saranno altri! Ancora più importante, la stagione 4 sarà presentata in anteprima… a un certo punto nel futuro, nella nostra realtà percepibile».

The Boys è una serie divertente e irriverente che racconta cosa succede quando i supereroi diventano famosi come star di Hollywood, influenti come politici e venerati come divinità. Nulla di buono, in realtà: abusano dei propri poteri e rimangono costantemente impuniti. I "the Boys" sono un gruppo di vigilanti indipendenti che decide di cambiare le cose e di mettersi in guerra contro i potentissimi supereroi della Vought.

