C'è uno squalo killer nella Senna? Sì, su Netflix

Fonte foto: Netflix

Da Lo squalo del 1975 al più recente Shark 2 – L’abisso uscito nel 2023, passando per l’iconica saga Sharknado. A quanto pare il genere cinematografico “thriller con squalo” continua ad andare forte, con risultati qualitativamente più o meno apprezzabili. Alla lista di film che fanno parte della categoria si è appena aggiunto un nuovo titolo: Under Paris.

Disponibile su Netflix da inizio giugno, la pellicola mantiene la promessa del titolo: questa volta il temibile squalo, infatti, semina il terrore a Parigi, nelle acque della Senna. E bisogna fermarlo prima che centinaia di nuotatori si gettino nel fiume per partecipare a una competizione internazionale.

Trama e trailer italiano di Under Paris

Dopo che un terrificante squalo di nome Lilith ha ucciso tutti i suoi colleghi ricercatori, Sophia, la scienziata protagonista del film, decide di abbandonare i suoi studi sulle mutazioni degli squali causate dal cambiamento climatico.

Cinque anni dopo, nel 2024, un’attivista per l’ambiente di nome Mika scopre che nella Senna si aggira un «super squalo» mutato, lo stesso che anche Sophia stava monitorando. Il problema va risolto con una certa urgenza: la capitale francese sta infatti per ospitare una gara internazionale di triathlon, che prevede anche un tratto a nuoto nel fiume cittadino.

La scienziata e l’attivista cercano quindi di avvisare la giunta comunale, così da rimandare la competizione ed evitare un massacro. Ma come si intuisce dal trailer del film, visibile qui sotto, le due donne non riusciranno a evitare spargimenti di sangue.

Il cast completo di Under Paris

Diretto da Xavier Gens (noto per Budapest e Cold Skin), il film Under Paris ha come protagonista Bérénice Bejo (vista in The Artist). L’attrice già candidata agli Oscar qui interpreta Sophia, la biologa marina che cerca invano di convincere la giunta comunale di Parigi che lo squalo individuato nella Senna è un pericolo mortale. Léa Léviant (nota per I Am Not an Easy Man) veste invece i panni di Mika, l’attivista che lavora nell’organizzazione SOS.

Sta arrivando l'estate, ma vi sconsigliamo un picnic sulle rive della Senna 🚨🦈 Il film UNDER PARIS è disponibile! pic.twitter.com/AL5WvccFUI — Netflix Italia (@NetflixIT) June 5, 2024

Nel cast del film ci sono anche Nassim Lyes (visto in Mayhem! e qui nei panni di un poliziotto fluviale di nome Adil), Nagisa Morimoto (noto per Moon Knight e qui nel ruolo di un collega di Mika di nome Ben) e Aurélia Petit (che interpreta Angèle, capa di Adil).

Completano il cast Sandra Parfait, Aksel Ustun, Marvin Dubart, Daouda Keita, Ibrahima Ba, Anne Marivin, Stéphane Jacquot, Jean-Marc Bellu, Yannick Choirat, Iñaki Lartigue, Victor Pontecorvo, Thomas Espinera, Anaïs Parello, Iván González e Patrick Ligardes.

Dove vedere Under Paris in streaming

Il film Under Paris dura un’ora e tre quarti ed è già disponibile su Netflix.