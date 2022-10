Calciomercato, una serie svela cosa c'è dietro

Cosa c’è dietro le quinte del calciomercato? Trattative estenuanti, personaggi con poche remore e non sempre raccomandabili, affari che valgono miliardi. Tutto questo e molto di più è raccontato per la prima volta in una serie tv firmata da Sky Studios e Èliseo entertainment: Il grande gioco, nuovo titolo Sky Original che debutterà fra poche settimane. Prodotta da Luca Barbareschi, la serie in otto episodi è diretta da Fabio Resinaro (già noto per Mine e Dolceroma) e Nico Marzano.

Il cast: chi recita in Il grande gioco

Il protagonista di Il grande gioco è Francesco Montanari, già visto in Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia e soprattutto in Romanzo Criminale – La serie. È lui a vestire i panni di Corso Manni, una ex star nel mondo dei procuratori calcistici la cui carriera è completamente sfumata dopo un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine.

Nel cast ci sono inoltre Elena Radonicich (che ha recitato anche in 1992, La porta rossa e Fabrizio De André – Principe libero) nei panni di Elena De Gregorio, procuratrice ed ex moglie di Manni, e Giancarlo Giannini (già premiato con l’Oscar; ha recitato in Casino Royale, Il cuore altrove e Pasqualino Settebellezze), che interpreta Dino De Gregorio, fondatore e CEO dell’agenzia di calciatori più potente in Italia, la ISG, e padre di Elena.

Recitano nella serie anche Lorenzo Cervasio (nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena) Jesus Mosquera Bernal (il calciatore Carlos Quintana), Lorenzo Aloi (Marco Assari, giovane procuratore dotato di talento), Giovanni Crozza Signoris (Antonio Lagioia, giovane promessa del calcio) e Vladimir Aleksic (Sasha Kirillov, procuratore russo).

Le puntate sono scritte da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti. La serie è un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi.

La trama: di cosa parla Il grande gioco

La serie punta a raccontare per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi, senza tralasciare gli interessi economici e politici che ruotano attorno all’ingaggio di un calciatore. All’inizio della trama sono passati ormai alcuni anni da quando il procuratore Corso Manni è caduto in disgrazia ed è stato screditato da false accuse. Con l’aiuto del giovane procuratore Marco Assari, Corso è determinato ricostruire la sua carriera e intende farlo conquistandosi la procura del campione Carlos Quintana e del promettente Antonio Lagioia.

A contendergli i due calciatori ci sono però Dino De Gregorio, CEO della ISG, e Elena De Gregorio, figlia di Dino ed ex moglie di Corso. L’ingresso sulla scena di un procuratore russo privo di scrupoli dà però vita a un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti.

Quando esce Il grande gioco

Il grande gioco sarà disponibile su Sky e in streaming solo su NOW dal 18 novembre 2022.