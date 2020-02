CAM tivùsat: cosa sono e come scegliere

26 Febbraio 2020 - Chi ha comprato uno smart Tv 4K non vede l’ora di guardare contenuti a questa risoluzione, quattro volte superiore rispetto al classico HD e, per questo, in grado di farci vedere in maniera nitida persino i dettagli più piccoli di ogni immagine. Purtroppo, però, di contenuti gratuiti trasmessi in 4K ce ne sono ancora pochi.

L’offerta in 4K al momento più ricca è quella trasmessa dalla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, che comprende sette canali trasmessi in 4K: Rai 4K, Eutelsat 4K1, Fashion TV, NASA TV 4K, Myzen 4K, Museum 4K e per ultimo TravelXP 4K. Come si può intuire già dai nomi dei canali, Rai 4K ed Eutelsat 4K1 sono canali generalisti, mentre gli altri sono dedicati ad un pubblico specializzato: Fashion TV si occupa di moda, NASA TV di scienza e astronomia, Myzen 4K offre contenuti di intrattenimento Zen per la meditazione, Museum 4K si occupa di arte e TravelXP 4K di viaggi. Per vedere questi canali è necessario un impianto Tivùsat 4K, cioè una parabola e un decoder o una CAM certificati e compatibili con questa risoluzione. Ma mentre i decoder sono ormai abbastanza noti al grande pubblico, lo stesso non si può dire per le CAM.

CAM Tivùsat: cosa sono

Una CAM Tivùsat è un modulo che si inserisce in un apposito slot presente nello smart TV e che, a sua volta, serve ad ospitare la smart card di Tivùsat. Dopo aver inserito la CAM nel TV e la card nella CAM, e collegato il tutto all’impianto satellitare, la CAM decodifica il segnale e ci permette di vedere gratuitamente i programmi trasmessi da Tivùsat. La CAM 4K certificata Tivùsat è prodotta dall’azienda francese SmartDTV ed è distribuita in Italia da 4 produttori: Humax, Digiquest, I ZAP e Telesystem.

CAM Tivùsat: come sceglierla e dove comprarla

In realtà non c’è bisogno di scegliere una CAM 4K Tivùsat: nonostante siano personalizzate dai singoli distributori, tutte e quattro le CAM 4K di Tivùsat sono identiche. Sono sempre la stessa CAM di SmartDTV, cambia solo il nome commerciale e tutte ci permettono indistintamente di vedere i canali Tivùsat, compresi quelli in 4K. Nella confezione di ogni CAM, poi, è inclusa la smartcard Tivùsat 4K e, quindi, una volta comprata una CAM ci basterà avere uno smart TV dove inserirla e un impianto satellitare al quale collegarla per vedere i canali 4K Ultra HD gratuiti (e ovviamente anche quelli a risoluzione inferiore).

È possibile comprare una CAM 4K certificata Tivùsat sia nei negozi fisici di elettronica che online, sui principali siti di e-commerce. Il prezzo di tutte le CAM è simile: 100-110 euro e la card Tivùsat è inclusa nel prezzo.