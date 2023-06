Cambiano le date di uscita dei prossimi Avatar

Non è un segreto che la pianificazione delle uscite dei prossimi film di Avatar fosse già stata definita da tempo. Come è noto, il pubblico ha dovuto aspettare oltre dieci anni prima di vedere il sequel del primo film: Avatar: La Via dell’Acqua (ovvero Avatar 2) è uscito nei cinema raggiungendo incassi da record nel dicembre 2022 ed è da poco disponibile in streaming su Disney+. Stando a quanto annunciato in precedenza, non ci sarebbero state altre attese eccessivamente lunghe per il pubblico: l’uscita di Avatar 3 era infatti fissata per il 2024, quella di Avatar 4 per il 2026 e quella di Avatar 5 per il 2028. Pare, però, che ci saranno dei rallentamenti sulla tabella di marcia.

Quando esce Avatar 3: aggiornamenti

Inizialmente prevista per il 20 dicembre 2024, l’uscita di Avatar 3 al cinema dovrebbe avvenire invece il 19 dicembre 2025. La ragione di questo cambiamento è il fatto che Disney ha recentemente rivoluzionato il proprio calendario di uscite per i prossimi anni: una novità che non interessa solo il franchise di Avatar, dunque, ma anche tanti altri titoli, da Star Wars al Marvel Cinematic Universe.

Il produttore di Avatar Jon Landau ha scritto su Twitter: «Ogni film di Avatar è un’impresa emozionante, ma epica nella sua realizzazione, che ha bisogno di tempo per garantire la qualità a cui noi che facciamo film puntiamo e che il pubblico si aspetta. La squadra sta lavorando sodo e non vede l’ora di riportare gli spettatori su Pandora a dicembre 2025».

Per la qualità serve tempo, insomma: è questo il sunto del massaggio di Landau. Nel cast di Avatar 3 ci saranno Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Dileep Rao, Matt Gerald e David Thewlis.

Quando escono Avatar 4 e 5: le nuove date

Dato il cambio della data di uscita di Avatar 3, slittano di conseguenza anche i debutti sul grande schermo di Avatar 4 e Avatar 5, le cui uscite precedentemente annunciate erano previste rispettivamente per il 18 dicembre 2026 e per il 22 dicembre 2028. Non parliamo di un’attesa ultra decennale (per ora), ma i fan dovranno comunque armarsi di pazienza.

Stando al nuovo calendario aggiornato, infatti, Avatar 4 dovrebbe arrivare al cinema il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 uscirà solo il 19 dicembre 2031. Quest’ultimo film sarà in teoria il capitolo conclusivo del franchise, anche se in alcune interviste del 2022 il regista James Cameron ha fatto cenno all’idea di dare vita anche ad Avatar 6 e Avatar 7. Attualmente i prossimi film confermati (da Avatar 3 ad Avatar 5) sono tutti già arrivati a diverse fasi della produzione.