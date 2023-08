Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I device per lo streaming non sono eterni e prima o poi andranno sostituiti, soprattutto se smetteranno di funzionare a dovere o non riceveranno più aggiornamenti

Come accade per tutti i vari elettrodomestici all’interno delle nostre case, anche i dispositivi per lo streaming, dopo un certo periodo di utilizzo, vanno sostituiti con strumenti più moderni. Generalmente i produttori garantiscono almeno 5 anni di aggiornamenti e, prendendosene cura, sarà possibile continuare ad utilizzare questi device senza problemi.

Dopo un po’ di tempo, però, sarà necessario cambiarli e si dovrà acquistare un sistema per l’intrattenimento più recente che sia compatibile con tutte le innovazioni che, sempre più di frequente, arrivano in questo settore.

Quando sostituire un dispositivo per lo streaming

Salvo rotture improvvise, una delle avvisaglie che è arrivato il momento di acquistare un nuovo device è la mancanza di aggiornamenti. Quando l’hardware è obsoleto e non rispetta più i requisiti per le tecnologie più recenti, il produttore smetterà di aggiornarlo, rendendolo (presto o tardi) inutilizzabile.

Prima di andare in negozio, però, è opportuno controllare nelle Impostazioni se sono presenti eventuali update del sistema. Sempre nella stessa scheda, di solito, viene indicato anche il termine del supporto per gli aggiornamenti.

Lo stop agli aggiornamenti corrisponde anche con la mancanza delle funzionalità più recenti. In questo caso sarà possibile continuare ad utilizzare il device ma, ovviamente, senza avere accesso alle varie novità aggiunte dal produttore.

Un altro segno inequivocabile che il dispositivo per lo streaming sta per “passare a miglior vita” riguarda i problemi nell’utilizzo, con device molto lenti o che mostrano problemi diversi, magari legati alla connessione o alla riproduzione dei contenuti. Anche in questo caso se il device è datato c’è poco da fare e bisognerà acquistarne uno più recente.

Infine, anche se parliamo di un comparto hardware rovinato o troppo datato il dispositivo potrebbe non funzionare più a dovere e abbandonare l’utente improvvisamente. Di solito quando questo accade non conviene portarlo in assistenza e, visto il prezzo davvero contenuto, è più immediato provvedere allo smaltimento per acquistare un nuovo sistema per l’intrattenimento casalingo.

Come prendersi cura del proprio dispositivo

Ad eccezione di rotture o strumenti estremamente datati, è possibile allungare la vita del proprio dispositivo per lo streaming, semplicemente prendendosene cura al meglio.

Gli accorgimenti sono pochi e semplici e rispecchiano per buona parte i classici consigli che possono essere utilizzati per qualsiasi dispositivo elettronico in commercio: utilizzarlo lontano da fonti di calore o in posti troppo freddi, tenerlo ben distante dall’acqua, evitare urti e cadute e, chiaramente, tenerlo lontano dalla portata dei bambini che potrebbero romperlo inavvertitamente.

Così facendo, sarà possibile continuare a guardare film e serie TV in totale tranquillità e fino a che il device non sarà troppo obsoleto o non riceverà più aggiornamenti. Naturalmente nessun oggetto può durare per sempre, ma seguendo queste piccole accortezze è possibile mantenerlo in salute e continuare ad utilizzarlo fino a che sarà possibile.