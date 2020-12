Quando hai deciso di aprire un profilo Facebook, ti sei registrato con un indirizzo email che è rimasto associato alla tua pagina. Tuttavia, a distanza di anni, questa casella di posta elettronica potrebbe risultare inattiva o potresti averne smarrito la password, motivo per cui non riesci più a ricevere comunicazioni e notifiche da parte di Facebook via e-mail.

L’unica soluzione al problema è, ovviamente, quella di associare un nuovo indirizzo al tuo account social rimuovendo quello precedente. Sebbene l’operazione potrebbe sembrare alquanto complessa, è in realtà molto semplice: in questa guida, ti spieghiamo come modificare il tuo indirizzo email associato a Facebook in poche e semplici mosse sia da computer che da smartphone o iPhone.

Seguendo le nostre istruzioni, potrai finalmente associare al tuo profilo social l’indirizzo elettronico al quale vuoi che Facebook faccia recapitare tutte le sue comunicazioni. Non temere per il tuo account: pur modificando l’e-mail di riferimento, i tuoi like, immagini e informazioni di altro tipo non saranno assolutamente eliminate o cancellate. Pronto? Prendi nota, ed esegui il procedimento insieme a noi.

Cambiare e-mail di Facebook dal computer

Per modificare la tua e-mail associata a Facebook, devi innanzitutto essere in possesso di un altro indirizzo attivo con cui rimpiazzarla. Se stai utilizzando un computer, le operazioni sono piuttosto semplici.

Come prima cosa, dovrai collegarti al tuo account ufficiale su Facebook, e accedere alle Impostazioni cliccando sulla freccia che si trova nella barra blu in alto a destra.

Seleziona quindi la voce Impostazioni e Privacy > Impostazioni > Generali

Nella nuova schermata seleziona la voce Modifica accanto a Informazioni di contatto

Clicca su Aggiungi un altro indirizzo e-mail o numero di cellulare

Digita il nuovo indirizzo e clicca aggiungi.

A questo punto, Facebook ti invierà un’e-mail per accertarsi della tua reale identità. Dopo averla aperta, clicca Conferma sul messaggio ricevuto. Tornando sul tuo account, vedrai il nuovo indirizzo tra le tue informazioni di contatti. Puoi eliminare quello precedente cliccando la voce Rimuovi posizionata accanto ad esso. Terminate tutte queste operazioni, non ti resta fare altro che pigiare il tasto Chiudi.

Come modificare l’ e-mail di Facebook dallo smartphone

Non è sempre necessario collegarsi con un computer per modificare la password di Facebook. Se hai a disposizione uno smartphone l’operazione si rivelerà altrettanto semplice, sia con un sistema Android che da un iPhone.

Come cambiare e-mail di Facebook da Android

Per modificare l’email associata a Facebook, dopo aver effettuato l’accesso al tuo profilo, devi entrare nelle Impostazioni:

Per prima cosa, clicca sul pulsante ≡ collocato in basso a destra

collocato in basso a destra Vai alla voce Impostazioni e Privacy > Impostazioni

Nella sezione Impostazioni account scegli Informazioni personali > Informazioni di contatto

Scegli la voce Aggiungi indirizzo e-mail e digita l’indirizzo e-mail che vuoi usare per accedere a Facebook

e digita l’indirizzo e-mail che vuoi usare per accedere a Facebook Per salvare le impostazioni, clicca infine sul Aggiungi e-mail .

. A questo punto arriverà un’e-mail di conferma al nuovo indirizzo. Tocca il link nell’e-mail per confermare che vuoi aggiungere questo indirizzo al tuo account Facebook.

Se il link nell’e-mail non funziona, copia il codice numerico presente nel messaggio e torna su Facebook. Clicca Impostazioni e privacy > Impostazioni > Informazioni personali > Informazioni di contatto. Seleziona la voce Conferma al di sotto del nuovo indirizzo e-mail, inserisci il codice copiato e chiudi dopo aver nuovamente confermato tutto.

Come cambiare e-mail di Facebook da iPhone

Se vuoi cambiare l’e-mail associata al tuo account Facebook e utilizzi un dispositivo iOS (iPhone o iPad) dovrai seguire lo stesso procedimento destinato ad Android.

Come rimuovere l’indirizzo e-mail precedente da uno smartphone

Sia per gli utenti che usano l’app di Facebook su un sistema Android che per quanti utilizzano un iPhone, il procedimento per eliminare l’e-mail precedente dalle proprie informazioni di contatto è la stessa.

Tocca il pulsante ≡ in basso a destra su Facebook

in basso a destra su Facebook Vai alla voce Impostazioni e privacy > Impostazioni

> Nel riquadro Impostazioni account seleziona Informazioni personali > Informazioni di contatto

seleziona Informazioni personali > Informazioni di contatto Scegli l’indirizzo e-mail che desideri rimuovere e clicca quindi Rimuovi

A questo punto, Facebook potrebbe nuovamente chiederti la password di accesso al profilo per esser certo della tua identità. Dopo averla digitata seleziona nuovamente Rimuovi e-mail.