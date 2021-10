Camera Café arriva su Amazon Prime Video: come guardarlo gratis

Le avventure di Luca, Paolo e i colleghi dell’ufficio davanti alla macchinetta del caffè arrivano anche in streaming. Le prime quattro stagioni della sitcom italiana Camera Cafè andata in onda tra il 2003 e il 2008 finalmente potranno vedere i loro episodi preferiti.

I fan dell’azienda dal nome misterioso, e mai citato durante tutte le stagioni, sono pronti a riguardare le avventure dei protagonisti Luca Nervi e Paolo Bitta, insieme ai personaggi cult come Silvano, Patti e il tiranno direttore De Marinis. Dopo essere stata eliminata dal catalogo di RaiPlay, ritrovare i vecchi episodi della sitcom è diventato complicato per gli spettatori. A partire dal 1° ottobre però le prime 4 stagioni di Camera Cafè arrivano su Prime Video di Amazon, mentre la quinta stagione è disponibile su Mediaset Play. Inoltre, chi vuole vedere le prime stagioni della sitcom, potrà sfruttare la prova di 30 giorni di Amazon Prime per vederle gratis in streaming.

Camera Cafè: trama e personaggi

La sitcom racconta le vicende dei due amici e colleghi Luca Nervi e Paolo Bitta, interpretati rispettivamente da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che lavorano in una non meglio specificata azienda e si incontrano davanti alla macchinetta del caffè. Il punto di vista è sempre e solo uno, come una è l’inquadratura: la telecamera punta l’atrio dell’azienda e angolo del caffè dove gli impiegati si ritrovano per una pausa, dando vita a spiritose gag.

Luca è il sindacalista dell’azienda, mentre Paolo è il responsabile dell’ufficio vendite, che si divertono a prendere in giro i colleghi. In particolare, la segretaria Patti e l’imbranato e mammone contabile Silvano Rogi. A comandare tutti c’è il direttore tiranno, Augusto De Marinis, che teme solo una persona: il presidente, mai comparso in nessuna delle stagioni.

Tra gli altri personaggi ci sono Anna Murazzi, la segretaria del direttore e madre separata, il responsabile informatico Olmo Ghesizzi, la segretaria ribelle Alessandra Costa, detta Alex e fidanzata di Luca, il fattorino Pippo e l’anziana stagista Wanda. Non manca la bella centralinista Giovanna e il "picchiatore" Andrea. E ancora Ilaria, Gaia e Jessica: le tre manager al servizio di De Marinis.

Camera Cafè: gli altri protagonisti famosi

Non sono poi mancati attori famosi per personaggi divertenti: Claudia Gerini nei panni di Titti, sorella di Patti, Luciana Littizzetto nei panni di Chiara, la figlia di De Marinis, il cantante Massimo Ranieri nei panni di Anselmo, un impiegato di mezza età, Carla Signoris nei panni della psicologa aziendale Nadia e anche la band dei Pooh, di cui Paolo è grandissimo fan, che interpretano loro stessi.

Camera Cafè: quando e dove vederla gratis

Le prime quattro stagioni di Camera Cafè sono disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 1° ottobre 2021. Per poter vedere in streaming la sitcom è necessario essere abbonati al servizio Prime.

C’è un modo per vedere la propria serie tv preferita e tante altre gratis: iscriversi al programma Prime e godere della prova gratuita di 30 giorni del servizio.

