Un cane robot oggi costa meno di uno vero

Fonte foto: Unitree

Si chiama Unitree Go2 ed è l’ultimo cane robot prodotto dalla cinese Unitree. E costa 1.600 dollari, meno di quanto costa oggi un cucciolo con regolare pedigree di molti dei cani di razza più ricercati. Infinitamente meno di quanto costano i robot quadrupedi più famosi di tutti, quelli dell’americana Boston Dynamics.

Eppure, nonostante il prezzo così basso, Unitree Go2 promette di saper fare una enorme quantità di cose, pur restando un robot dichiaratamente “consumer” e destinato alle case degli utenti privati, non al lavoro in azienda. Buona parte di queste capacità deriva da due dettagli tecnic molto importanti: Unitree Go2 è dotato di sensore LiDAR e di intelligenza artificiale basata su GPT.

Unitree Go2: caratteristiche tecniche

Unitree Go2 è un piccolo cane robot, alto 40 centimetri e lungo 68 centimetri, per un peso di appena 15 chili. Nella parte anteriore ha un LiDAR (lo stesso sensore dei migliori robot lavapavimenti, per capirci) che gli permette di scrutare l’ambiente circostante, mapparlo e muoversi al suo interno.

Il robot ha 12 motori, in grado di farlo muovere con estrema agilità anche su terreni molto complessi, ad una velocità massima di 9 chilometri orari. Unitree Go2 ha una batteria da 8.000 mAh, connessione Bluetooth e WiFi 6.

C’è anche un modello “Pro“, che costa 2.800 dollari e ha anche speaker e microfono per rispondere ai comandi vocali, riprodurre musica e fungere da interfono. Questo modello ha una CPU più potente, connessione 4G e velocità fino a 12,5 orari.

Sulla schiena del cane è possibile montare un braccio motorizzato, venduto separatamente, che permette al cane di raccogliere oggetti. Ad esempio si può usare Unitree Go2 per raccogliere rifiuti caduti in un prato e poi buttarli nella spazzatura.

Il software permette al cane robot di “decidere” cosa fare e diaologare con il padrone usando GPT, il modello linguistico reso famoso da ChatGPT.

Unitree Go2: lo vedremo in Europa?

Il nuovo cane robot Unitree Go2 non è ancora in vendita: è possibile preordinarlo dal sito dell’azienda, che fa anche spedizioni all’estero. Chiaramente in caso di spedizione in UE il prezzo salirebbe notevolmente, poiché la tassazione è superiore e va pagata la spedizione.

Costi di spedizione che, verso gli USA, ammontano a ben 399 dollari. Le tasse doganali, invece, sono pari al 25% del prezzo, quindi almeno 400 dollari. Nulla, in ogni caso, in confronto agli oltre 70.000 euro necessari per comprare il cane robot Spot di Boston Dynamics.