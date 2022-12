Ora è ufficiale: gli iPhone saranno diversi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea non si torna indietro: l’Europa ha deciso che lo standard unico per la ricarica di smartphone, tablet e moltissimi altri dispositivi elettronici di piccole dimensioni dovrà essere soltanto l’USB-C. Apple, di conseguenza, dovrà sostituire la connessione Lightning dai suoi iPhone con quella USB-C. In teoria avrebbe ancora un bel po’ di tempo prima di essere obbligata a farlo, ma in pratica forse lo farà quasi subito.

Direttiva Common Charger: cosa impone

La Direttiva UE che regolamenta la ricarica sui dispositivi mobili è la 2022/2380 ed entrerà in vigore il 27/12/2022. Il testo è molto chiaro: tutti i dispositivi dovranno avere la porta USB tipo C e, se la ricarica avrà una potenza superiore a 15W, dovranno usare la tecnologia USB Power Delivery.

Questa tecnologia permette a caricatore e dispositivo di dialogare tra loro per stabilire e gestire la potenza di ricarica, minimizzando i rischi di surriscaldamento di uno dei due o di entrambi.

La direttiva si applica solo in caso di ricarica cablata, quindi non ha a che fare anche con la ricarica wireless. In teoria, quindi, un produttore di dispositivi elettronici potrebbe anche non implementare la ricarica cablata, ignorando la direttiva, e dotare i suoi prodotti della sola ricarica wireless.

Quando arriva l’iPhone USB

Il fatto che la Direttiva UE 2022/2380 entri in vigore il 27/12/2022 non vuol dire che già da gennaio 2023 tutti i dispositivi debbano avere la ricarica USB. Ci sono infatti dei tempi tecnici da rispettare, dovuti al fatto che ogni Stato membro dell’UE deve portare nel proprio ordinamento la Direttiva. La data reale, quindi, è quella di dicembre 2024.

In teoria, quindi, Apple potrebbe aspettare fino al 2025 prima di cambiare la porta di ricarica ai suoi iPhone che, notoriamente, vengono lanciati a settembre. Se fosse questa la decisione di Apple, quindi, il primo iPhone USB sarebbe addirittura iPhone 17. Tuttavia, già da tempo diverse fonti parlano di un arrivo imminente dell’iPhone con ricarica USB-C, forse già con iPhone 15.