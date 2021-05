Casa di Carta 5: la data di uscita ufficiale su Netflix

I fan non attendevano altro dopo l’annuncio della fine delle riprese: la data di uscita ufficiale de La Casa di Carta. La quinta e ultima stagione non arriverà tutta insieme: il rilascio sarà diviso in due parti da 5 episodi ciascuno e bisognerà attendere il prossimo settembre.

Nella Casa di Carta 5 i fan ritroveranno i loro protagonisti più amati, e anche alcuni nuovi volti. La banda di criminali che si impegna nell’ambiziosa rapina ha tenuto col fiato sospeso i fan, che finalmente potranno arrivare a conoscere l’epilogo di questa serie ricca di suspense. Solo la scorsa settimana Netflix in un emozionante post sui social aveva annunciato la fine delle riprese. E mentre il toto-data di uscita impazzava, oggi a sorpresa in un comunicato stampa ha annunciato finalmente le date ufficiali: il 3 settembre 2021 arriveranno i primi 5 episodi, ma per il secondo volume bisognerà attendere il 3 dicembre 2021.

Casa di Carta 5: la data di uscita ufficiale

Netflix ha annunciato in un comunicato stampa del 24 maggio la data di uscita ufficiale de La Casa di Carta 5. Si tratta di due date, in realtà, perché la quinta e ultima stagione dell’amata serie televisiva arriverà in due volumi: uno da 5 episodi il prossimo 3 settembre, e un secondo volume conclusivo dal 3 dicembre di altrettanti episodi.

Álex Pina, il creatore della serie, ha commentato: "Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1".

E prosegue: "Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti".

Casa di Carta 5: il cast dell’ultima stagione

La stagione 5 de La Casa di Carta vedrà ancora una volta i protagonisti del cast impegnati a tenere col fiato sospeso gli spettatori. Nel cast ci sono Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Pedro Alonso (Berlino), Esther Acebo (Stoccolma), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian, Enrique Arce (Arturo), Najwa Nimri e José Manuel Poga.

Non mancano poi i nuovi volti, con l’arrivo dell’attore Miguel Ángel Silvestre, già conosciuto per aver lavorato in Sense 8, e di Patrick Criado, noto per La Gran Familia Española. Non resta quindi che attendere settembre per vedere come evolverà la serie e come i fan verranno traghettati fino alla sua conclusione.